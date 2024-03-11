«بيوت» يدعم جهود «أراضي دبي» لتوطين وظائف القطاع العقاري

وقع موقع بيوت، البوابة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بالإمارة، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ورفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي كان لموقع بيوت مشاركة فعالة فيها، واستقبلت فيها منصة شركة بيوت ما يتجاوز 200 مواطن من مختلف المجالات من المهتمين في العمل لدى الشركة. استضاف المعرض عدداً من الفعاليات وورش العمل، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ((نافس))، وهيئة تنمية المجتمع، وبمشاركة عدد من الشركات العقارية، بما فيها بيوت ودوبيزل.

ويأتي هذا انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أن المواطن دائماً في صدارة أولوياتها، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تقديم باقات مميزة وتشجيعية للمواطنين تمكنهم من الإعلان عن عقاراتهم على الموقع وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين من شأنها أن تدعم ملف التوطين بما يساعد على توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة.