98 منشأة تشارك في جائزة الشارقة للتميز 2023

أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن جائزة الشارقة للتميز لدورة عام 2023 سجلت مشاركة 98 منشأة اقتصادية في كافة فئاتها الثماني، وتم قبول طلبات ترشح 44 منشأة لاستيفائها شروط ومعايير الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الحفل الذي ستنظمه الغرفة أول أبريل القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بحضور أعضاء المجلس وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة. وبحث مجلس الأمناء خلال الاجتماع سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة.