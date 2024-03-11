98 منشأة تشارك في جائزة الشارقة للتميز 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن جائزة الشارقة للتميز لدورة عام 2023 سجلت مشاركة 98 منشأة اقتصادية في كافة فئاتها الثماني، وتم قبول طلبات ترشح 44 منشأة لاستيفائها شروط ومعايير الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الحفل الذي ستنظمه الغرفة أول أبريل القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بحضور أعضاء المجلس وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة. وبحث مجلس الأمناء خلال الاجتماع سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة.
MENAFN11032024000110011019ID1107964019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.