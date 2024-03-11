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«إس آند بي جلوبال»: زخم النمو عزز الجودة الائتمانية للشركات العقارية في دبي

3/11/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن سوق العقارات في دبي استفاد من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعة للجودة الائتمانية للشركات العقارية المحلية. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: ((قطاع العقارات في منطقة الخليج: نظرة على تطور الأوضاع الائتمانية لشركات العقارات الخليجية)).

جودة

وأضافت الوكالة أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتصف بجودة ائتمانية مستقرة. وشملت العوامل التي أسهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية: الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة. واستعرض التقرير التطور التاريخي للأوضاع الائتمانية للشركات العقارية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات والسعودية وقطر.

وتضمنت أهم النقاط التي استخلصها التقرير:

. تُظهر أسواق العقارات في دول الخليج ديناميكيات مختلفة، لكن الشركات العقارية المصنفة لدينا تتمتع بجودة ائتمانية مستقرة نسبياً.

. استعادت جميع الشركات العقارية، باستثناء شركة واحدة، مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كنا قد خفضنا تصنيفاتها بمقدار درجة واحدة خلال جائحة ((كوفيد 19)) وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، ما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.

. وأظهرت الشركات الأكبر حجماً، التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعاً وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقراراً، مرونة أفضل نسبياً.

. عادت معظم الشركات العقارية المصنفة في دول الخليج، حتى تاريخه، إلى مستويات تصنيفاتها لعام 2019 أو تجاوزتها، ونظراتنا المستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات، باستثناء شركة واحدة نظرتنا المستقبلية لتصنيفها الائتماني إيجابية.

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