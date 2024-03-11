ندرة شركات «يونيكورن» تقودها نساء تظهر الحاجة للتغيير

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت رائدة رأس المال المخاطر إيلين لي، التي ابتكرت مصطلح شركات اليونيكورن للإشارة إلى الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص، التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر، تقريراً يعكس التغييرات التي حدثت خلال العقد الماضي منذ إطلاق هذا المصطلح.

لقد تغير الكثير بالتأكيد، فقد ارتفع عدد شركات ((اليونيكورن)) في الولايات المتحدة من 39 إلى 532 خلال العقد الماضي، بينما وصلت إحدى الشركات الناشئة البارزة ((ميتا)) إلى قيمة سوقية تبلغ 1.3 تريليون دولار، لكنْ هناك شيء واحد لم يتغير، كما تقول لي، وهو: قلة عدد النساء المؤسسات لمثل هذه الشركات.

كان هناك بعض التحسن البطيء، ولكن بمستويات منخفضة، حيث إن 14 % من شركات ((اليونيكورن)) لديها مؤسس مشارك من الإناث، ارتفاعاً من 5 % قبل عقد من الزمان، و5 % فقط لديها رئيسة تنفيذية مؤسسة، ارتفاعاً من العدم خلال الفترة نفسها.

وكما تشير لي، وهي نفسها مؤسسة شركة رأس المال المخاطر ((كاوبوي فنشرز)) ومقرها بالو ألتو: فإن ((عدد المؤسسين الذين يحملون أسماء مايكل وديفيد وأندرو يفوق عدد الرؤساء التنفيذيين من النساء في شركات اليونيكورن)). وينعكس هذا الخلل في تدفقات الاستثمار، فوفقاً لمزودة البيانات بيتش بوك، انخفضت حصة التمويل للشركات التي أسستها نساء فقط من 2.5 % من إجمالي تمويل المشاريع الاستثمارية في عام 2013 إلى 2 % العام الماضي.

وكانت الصورة أفضل بالنسبة للشركات التي لديها مؤسسة مشاركة واحدة على الأقل، فقد ارتفعت حصتها من صفقات تمويل رأس المال المخاطر من حيث القيمة من 16 % في عام 2013 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي بنسبة 27.8 %، ومع ذلك فقد تأثر هذا الرقم جزئياً بسبب جمع التبرعات الضخمة البالغة 10 مليارات دولار لشركة ((أوبن إيه أي)) التي كان لديها مؤسستان مشاركتان، وباستبعاد شركة سام ألتمان، انخفضت الحصة إلى 22.8 %.

ثمّة عامل قوي وراء اختلال التوازن، حيث يمثل الرجال 85 % من محرري شيكات استثمارات رأس المال المخاطر، وفقاً لمجموعة ((أول رييز أند كرانشبيز)). تشير هيذر جيتس من شركة ((ديلويت أند توش)) إلى أنه من بين شركاء الاستثمار، تقل احتمالية تمثيل النساء لشركات رأس المال المخاطر الخاصة بهن في مجالس إدارة الشركات الاستثمارية، أو أن يكن عضوات في لجنة الاستثمار بالشركة. ومن الممكن أن يؤدي الافتقار إلى التمثيل النسائي إلى تحيزات واضحة، وتقول أليسون جرينبيرج، المؤسسة المشاركة لشركة روث هيلث، وهي شركة افتراضية تقدم خدمات رعاية الأمومة، إن أحد المستثمرين الذكور أخبرها ذات مرة أن ((الحمل سوق خاص للغاية)) وقرر عدم الاستثمار.

ومثل هذه القرارات قد تمثل فرصة ضائعة، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية وشملت 350 شركة ناشئة أن الشركات التي أسستها نساء تحقق في نهاية المطاف إيرادات أعلى، أكثر من الضعف لكل دولار مستثمر، مقارنة بالشركات التي أسسها رجال، لكن المؤسسات من النساء يصرفن الأموال بوتيرة أبطأ ويخرجن من السوق بشكل أسرع وبمعدل أعلى من المؤسسين الرجال، وفقاً لشركة بيتش بوك.

وطرح استطلاع مجموعة بوسطن الاستشارية بعض الأفكار حول أسباب النقص في تمويل رائدات الأعمال، حيث تقول الدراسة: ((أولاً، تواجه المؤسسات من النساء وعروضهن التقديمية تحديات ورفضاً أكثر من الرجال)). وعلى سبيل المثال، قالت المزيد من النساء إنه يُطلب منهن خلال عروضهن التقديمية إثبات فهمهن للمعرفة التقنية الأساسية، وغالباً ما يفترض المستثمرون ببساطة أن المؤسسات من النساء لا يمتلكن تلك المعرفة. وتضيف مجموعة بوسطن أنه إذا أدلى أحد الممولين المحتملين بتعليقات سلبية حول جوانب من عرض المرأة، فمن المرجح أن تقبلها كتعليقات مشروعة بدلاً من احتمالية الاعتراض عليها أكثر من الرجل.

وتشير المجموعة إلى أن مؤسسي الشركات الرجال أكثر عرضة لتقديم توقعات وافتراضات جريئة في عروضهم: ((أخبرنا أحد المستثمرين أن الرجال غالباً ما يبالغون في الترويج ويبيعون أكثر))، وعلى النقيض من ذلك، تكون النساء عموماً أكثر تحفظاً في توقعاتهن وقد يطلبن أقل من الرجال. وقال أحد المستثمرين: ((بشكل عام، غالباً ما تطرح النساء أفكاراً لديهن خبرة بها))، ((وهذا يكون أقل مصداقية مع الرجال)).

والعديد من المستثمرين الذكور ليس لديهم سوى القليل من المعرفة بالمنتجات والخدمات التي تقوم الشركات التي أسستها النساء بتسويقها لنساء أخريات. وقالت أندريا تورنر موفيت، مؤسسة شركة فيوتشر هايتس فينشرز والمؤسسة المشاركة لشركة أخرى لرأس المال المخاطر ((بلام ألي)): ((إن هذا يمثل فرصة للمراجحة))، أحد الأمثلة على ذلك هو الرعاية الصحية للمرأة ((فأقل من 2 % من تمويل رأس المال المخاطر يذهب إلى صحة المرأة)). وحسبما يقول قال نسيم السياني، المؤسس المشارك لشركة إيميلين فنتشرز: ((هناك عدم انسجام)).

كما تقول أليسون بوم جيتس، الشريك العام في شركة ((سيمبيرفيرنس فينشر كابيتال))، إن الشركات التي تركز على المستهلك تميل أيضاً إلى أن يكون لديها مسار أفضل للمؤسسات من النساء اللائي يمكنهن الاستفادة بسهولة من تجربة المستهلك.

وأحد مصادر الأمل لرائدات الأعمال هو زيادة تمثيل المرأة في شركات رأس مال المخاطر، حيث تقول جيتس من شركة ديلويت إن 35 % من المناصب الاستثمارية على مستوى المبتدئين كانت من النساء في عام 2022، ارتفاعاً من 25 % في عام 2016. ومع ترقيهن في المناصب، قد يصبحن أكثر ميلاً إلى دعم شركات ((اليونيكورن)) التي تقودها نساء في المستقبل.