عوامل مهمة يتعيّن على المستثمرين في الأسهم وضعها في اعتبارهم

من واقع خبرتي، إذا كنت تحب خوض جدالات طويلة مع مديري الصناديق، فتتمثل واحدة من أفضل الطرق لفعل ذلك في بدء نقاش عن الاستثمار السلبي.

ويميل مديرو الأصول، إما إلى محبة الأمر، أو الانزعاج منه للغاية، فهم يجنون لقمة عيشهم من اختيار الأسهم، بينما تلتهم الصناديق التي تتبع مؤشرات البورصة هذه اللقمة، ما يحط من قدر خبرتهم.

لكن، بطبيعة الحال، ثمّة طريقة ثالثة تقع ما بين ضخ أموالك في مؤشر للأسهم لقاء رسوم ضئيلة من ناحية، أو دفع أموال كثيرة لمدير نشط على أمل اختياره الأسهم المناسبة من الناحية الأخرى، وهي استراتيجية ((الاستثمار في العوامل)).

وتكمن الفكرة وراء هذه الاستراتيجية في ربط مجموعة من الأسهم معاً وفق سلوكها أو نوعية الشركات المرتبطة بها، وليس وفق دولة أو صناعة ما، لذلك بدلاً من جمع الأسهم ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا أو الطاقة أو السلع الاستهلاكية على سبيل المثال، فإنك تستثمر في أسهم ذات خصائص متماثلة، مثل القيمة (أي انخفاض مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية) أو الأسهم التي تسلك مساراً مرتفعاً واضحاً، أو الأسهم المرتبطة بشركات أصغر بدلاً من تلك الكبرى.

من الناحية النظرية، يعد الوقت الراهن هو أفضل توقيت لاتباع مثل هذا النوع من الاستثمار، حيث يعد هذا النوع أرخص للمستخدم النهائي من فن الإدارة النشطة، ويُقصد به أسلوب استثمار يعتبره المشككون مغالاة لا طائل منها، ومع ذلك فهذا النوع سيكون أفضل في انتقاء الفائزين والخاسرين في بيئة أوسع نطاقاً، مقارنة بمجرد تتبع المؤشرات الوطنية.

وتشير بيانات ((إل إس إي جي ليبر)) إلى ضخ تريليوني دولار بالفعل في الصناديق المتداولة في البورصة العاملة باستراتيجية عوامل الاستثمار، أنشأها مئات مقدمي الخدمات في عشرات الأسواق حول العالم، لتشكل خُمس الأصول المدارة في الصناديق المتداولة في البورصة.

لكن يجدر بنا طرح تساؤل عما إذا كانت استراتيجيات الاستثمار في العوامل تفلح في هذا الصدد، فقد ظلت هذه النقطة محل جدالات طيلة عقود، وغالباً ما يتلخص الأمر في ملاحظة أن ما ينجح عند التمعن في التدقيق بالبيانات في بيئة الاختبار المسبق ينهار عند اتصاله بالعالم الحقيقي عندما يخضع للمراجحة أو تتلاطمه التحولات سريعة الزوال لسلوكيات المستثمرين.

وتحاول حولية عوائد الاستثمار الأخيرة، الصادرة عن ((يو بي إس))، وهي في عامها الـ25 حالياً وتستند إلى بيانات تمتد حتى 124 عاماً، الإجابة عن التساؤل بتتبع أداء عدة استراتيجيات لعوامل الاستثمار على مدى عدة عقود. وعلى المدى الطويل، أظهرت استراتيجيات الاستثمار في العوامل عوائد نسبية جيدة عند تقسيم الأداء على مدى عقود تعود إلى عام 1900، بيد أن المشهد على المدى القريب ليس جيداً. كشفت الدراسة أن عام 2023 كان قاسياً على وجه التحديد على استراتيجيات عوامل الاستثمار في الولايات المتحدة. وشهدت العوامل الخمسة الأساسية، وهي الاستثمار القائم على الزخم (أو ملاحقة الأسهم الرابحة) والاستثمارات الضئيلة، والقيمة، والدخل المرتفع وانخفاض التقلبات، خسائر مقارنة بأداء الرهانات المتجهة في الناحية المعاكسة. وتخلّف الاستثمار القائم على الزخم بنسبة 1.6%، بينما تأخر الاستثمار المهتم بالتقلبات المنخفضة بنحو 32.4% من الناحية الأخرى، لكن لم يكن هذا هو الوضع في كل الأحوال، ففي المملكة المتحدة، تمتعت استراتيجيات الاستثمار في العوامل بوضع أفضل إلى حد ما، إذ تفوقت عليها الاستثمارات القائمة على الزخم بنسبة 12.4%، وحققت الاستثمارات المهتمة بالقيمة والحجم علاوات إيجابية، في حين أخفقت الاستثمارات القائمة على الدخل والتقلبات المنخفضة.

ويعد هذا النوع من التضارب مهماً، حيث يتغير ترتيب العوامل الرئيسة أمام بعضها بعضاً على نحو كبير بين عام وآخر، ولا يُظهر أي اتساق بين مختلف البلدان. وحسب إشارة التقرير الذي ألفه إلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، فإن تكرار ميل مختلف العوامل إلى تراجع الأداء يعني أن ((عوامل الاستثمار استراتيجية على المدى الطويل في أفضل الحالات)).

الأهم من ذلك هو صعوبة التنبؤ بصورة يقينية بماهية العامل الذي سيبلي حسناً في أي فترة مستقبلاً. قد تظن أن الأداء الضعيف لعامل ما خلال عام أو في بضعة أعوام يمهد الطريق أمام تعافيه في العام التالي، لكن تشي الدراسة بأن الأمر ليس كذلك، إذا ما نظرنا إلى عامل القيمة على وجه الخصوص. سجلت أسهم النمو مكاسب كبيرة مقارنة بأسهم القيمة في الأعوام الأخيرة، لكن قال مؤلفو الدراسة إنهم ((لم يعثروا على أي علاقة)) بين الوقائع السابقة التي اتسعت فيها الفجوات وتعافيها اللاحق. وكتبوا: ((وكما هو الحال مع كل إشارات التوقيت الميكانيكي، فإنها تعطي الكثير من قرارات البيع والشراء السابقة لأوانها)).

وبكل بساطة، فإن عامل القيمة سيئ، فقد كانت القيمة هي أسوأ العوامل الرئيسة أداءً في نحو ثلث الوقت، استناداً إلى البيانات بين 2008 و2023 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. والأسوأ من ذلك أن الاستثمار القائم على القيمة قد يدفع بالمستثمرين الذين يتبنون استراتيجية الشراء والاحتفاظ غارقين في وضع غير مواتٍ طيلة عقود، إثر طول أمد العلاوات السالبة المتعاقبة أو ضعف الأداء مقارنة بالاستثمار الذي يركز على أسهم النمو. تسبب هذا العامل في 37 عاماً متعاقبة من العلاوات السالبة حتى 2023. وفي المملكة المتحدة، كانت الـ34 عاماً المنتهية في عام 2000 هي أطول مدة من الأداء المنخفض.

من المستبعد بطبيعة الحال أن يتوقف العمل باستراتيجية عوامل الاستثمار، رغم كونها ((مخيبة للآمال)) كما أشارت الدراسة على نحو جاف. تمثل هذه الاستراتيجية طريقة مفيدة للمستثمرين في قياس الأداء. لكن، وكما خلصت الورقة البحثية: ((من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت ستولّد علاوات في المستقبل)). أما هؤلاء الذين يسعون وراء حيلة سحرية للتغلب على السوق، فحري بهم التجول بأنظارهم في استراتيجيات أخرى.