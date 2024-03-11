سعي بريطانيا لتحقيق النمو.. الأوقات العصيبة تتطلب تدابير قاسية

الكاتب محرر مساهم في ((فايننشال تايمز))، والرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون، وهو أيضاً كبير خبراء الاقتصاد السابق لدى بنك إنجلترا

تتطلب الأوقات العصيبة تدابير قاسية، لذلك جاء إعلان جيريمي هانت، وزير مالية المملكة المتحدة، وهو سياسي جاد، عن موازنة جادة منذ أيام قليلة. فقد دعمت الموازنة العمل الرامي إلى تحقيق استقرار المالية العامة بعدما تسلّم هانت دفة الأمور في 2022، وذلك في خضم الاضطرابات التي نجمت عن الموازنة ((المُصغّرة)) التي قدمتها ليز تراس وكواسي كوارتنغ. ومع ذلك، فقد تجاهلت سوق السندات الموازنة، ولم تنتشِ حبوراً بها.

وقد تجلت مكافأة هذه الإدارة في التوقعات التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة هذا الأسبوع. فبعد توقفه طيلة عامين تقريباً، يرجح المكتب انتعاش النمو على نحو متواضع هذا العام وفي العام المقبل. وبعد انخفاضها بحدة، يُتوقع كذلك ارتفاع دخل الأسر خلال العامين الحالي والمقبل. وبعد تحليقهما، تنبأ المكتب بتراجع العجز الحكومي والديون على مدى خمسة أعوام.

وإذا ما طُرِح الأمر باعتباره عقداً آجلاً منذ خمسة عشر شهراً، فأعتقد بأن غالبية الناس كانوا ليشترونه. وبجانب انخفاض التضخم إلى ما دون مُستهدفه البالغ 2% خلال الشهرين المقبلين، فإن هذه التوقعات تضفي درجة أكبر من المعقولية على ما تقوله الحكومة من أن خطتها الاقتصادية تؤتي أُكُلها. ليس ذلك فحسب، بل إنها تمنح درجة أكبر من المصداقية للادعاء السياسي للحكومة المتمثل في أن فوز حزب معارض بالانتخابات سيعرّض هذا الاستقرار الجديد لخطر التدمير.

ومع ذلك، يظل السؤال الأبرز الذي ساد قبل إعلان الموازنة من دون إجابة. ففي ضوء البداية الضعيفة لهذه الحكومة، هل يكون التعافي المعتدل لماليات الدولة وآفاق النمو جيداً بما يكفي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية؟ وهل كانت تدابير الاقتصاد الكلي هذه جادة في مثل هذه الأوقات العصيبة؟

وعادة ما تكون الموازنات مناسبات متصنعة يقلل فيها وزراء المالية من التوقعات، ثم يتخطونها في اليوم ذاته. فقد ظهرت الأرانب البيضاء من القبعات العالية، بعدما كانت فارغة قبل أيام مضت. وقد اتبع هانت جزءاً من هذا السيناريو، لكن دون الثاني، إذ احتوت الموازنة على عدد أقل من الأرانب وعلى نحو أصغر مما أستطيع تذكره.

يمكن تطبيق اختبار سهل من أجل تقييم ما إذا كانت الموازنة تغير مسار الاقتصاد الكلي أم لا، إذ إنه لو تكلّف أي من التدابير ما يقل عن ملياري أو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني على سبيل المثال، أو ما يقارب 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فلا يمكن له أن يغير من نصاب الأمور. وعلى هذا الأساس، فقط ما يمكن أن يغير المسار هو تقليل مساهمات التأمين الوطني بنقطتين مئويتين، وربما الخطة الجديدة لإنتاجية القطاع العام.

لكن فوائد هذه التدابير متواضعة، استناداً إلى توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، إذ يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة اجتذاب 200,000 شخص من جديد إلى القوى العاملة وإضافة 0.4 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة معتدلة، بفضل الخفض المُجمع بقيمة 4 نقاط مئوية لمساهمات التأمين الوطني وفق الموازنة وكذلك بيان الخريف السابق معاً.

أولاً، يعوّض ازدياد العبء الضريبي الإجمالي تأثيرات هذه المحفزات، ما يؤدي إلى تغير طفيف للغاية بإجمالي التوظيف، بحسب مكتب مسؤولية الموازنة.

ثانياً، تفترض هذه التقديرات مرونة ضريبية هامشية عالية للمعروض من العمالة. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من العمالة غير النشطة في المملكة المتحدة، ويبلغ قوامهم 8 ملايين، ليس بإمكانهم العمل لأسباب، إما لظروف صحية سيئة أو بسبب المهارات غير الكافية. أما موازنة هانت، فلم تقدم أي شيء يُذكر للتخفيف من هذه العوائق الهيكلية.

ويبدو أن إنتاجية القطاع العام انخفضت في عدد من أقسام الحكومة البريطانية إبان الجائحة، وضَعُفَت على مدى أطول. وهي مُهيأة للانتعاش، بما في ذلك عن طريق الاستخدام المُعزز للتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تنعكس كل نقطة مئوية من مكاسب إنتاجية القطاع العام على هيئة توفير خدمات عامة بمستويات أفضل من الزيادة المُتوقعة وقدرها 1% سنوياً في المتوسط بالفترة التالية للانتخابات، وهي نسبة غير معقولة إلى حد كبير.

لكن هل يمكن للحكومة تحقيق مكاسب في الإنتاجية بما يصل إلى 2% بموجب هذا الجدول الزمني؟ يُعد سجل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعززة للإنتاجية في الحكومة ضعيفاً، وهنا يجب التذكير بالبريد الملكي. وفي مقابل كل زيادة غير متحققة في الإنتاجية، تصبح توقعات الإنفاق الحكومي بعد الانتخابات ضرباً من ((الخيال المالي)) الذي لن يتحقق.

وبموجب توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد والدخل الحقيقي للأسر بنسبة 1% أو أكثر بنهاية أجل البرلمان الحالي عمّا كانا عليه في البداية. أما العبء الضريبي كنسبة من الاقتصاد، فسيكون أعلى بمقدار 3 نقاط مئوية. وبذلك، سيواصل مؤشر النمو، الذي لم تؤثّر عليه الموازنة، الإشارة إلى ركود قريب.

لذلك، كانت التدابير التي احتوت عليها الموازنة ذات تأثير هامشي على الاقتصاد الكلي لسبب بسيط، هو القيود المالية التي فرضها هانت على نفسه. ويبدو انخفاض أوجه العجز والديون محموداً، لكن بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة المتعطش للاستثمار، فإن القواعد المالية التي تفشل في حماية الاستثمار تُلحق ضرراً بصحة الاقتصاد على المدى المتوسط، وكذلك المالية العامة بدورها. وبذلك، فإن القواعد المالية الحالية مثبطة لذاتها وفق شروطها هي نفسها.

لقد رمت هذه القواعد إلى تعزيز الاستثمار لإمكانيات النمو في المملكة المتحدة، وهو ما لم يحدث هذا الأسبوع. فعلى صعيد الإسكان، تشيّد المملكة المتحدة نصف عدد المنازل التي تحتاجها. وبالنسبة للاستثمار العام، تتجه البلاد نحو قاع قوائم الترتيب الدولي. أما إنفاق الحكومات المحلية، فالمجالس المحلية آخذة في التعثر. وفيما يتعلق بالمهارات والتدريب، تعاني غالبية الشركات نقصاً بالموظفين لديها. هذه هي محركات الاقتصاد، ولم يعمل أي منها هذا الأسبوع.

علينا أن نكون شاكرين لنعمة الاستقرار الصغيرة هذه. لكن النعم الصغيرة لن تصلح الموارد المالية المُستنزفة للبلاد والتصنيفات الكارثية للحكومة في استطلاعات الرأي. عموماً، لم تكن هذه موازنة متمتعة بأهدافها الخاصة، بل كانت مباراة انتهت بتعادل سلبي. ويظل السعي وراء نمو المملكة المتحدة على هذا المنوال. لذلك، ليست هذه سوى ذروة الحماقة المالية.