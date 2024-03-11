«مركز النقل»: لا تغيير في مواعيد خدمة مواقف أبوظبي

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أنه لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم العمل حسب النظام الحالي لرسوم المواقف العامة لأيام الاثنين إلى السبت، من 8 صباحاً وإلى 12 منتصف الليل، وستكون الرسوم مجانية يوم الأحد.

ونوه النقل المتكامل، بضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف.

وتقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية ((درب))، لتكون من 8:00 وإلى 10:00 صباحاً في الفترة الصباحية، ومن 2:00 إلى 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية الأحد.

وأوضح المركز، أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان، ستكون متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

إلى ذلك، تبث شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، حلقات تلفزيونية يومية، ضمن الإصدار الرابع، لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة ((شهرنا.. طاعة والتزام))، وذلك عبر شاشات قنوات ((أبوظبي للإعلام))، ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حملات توعوية وتفتيشية، تتضمن نصائح توعوية خاصة بالتسوق الذكي، وزيارات ميدانية تفتيشية على المنشآت الغذائية

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