في أول يوم رمضان.. مصري يقتل زوجته بالرصاص ويحاول الانتحار

في أول أيام شهر رمضان المبارك، ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين.

وأطلق الشاب المصري وابلا من الرصاص باتجاه زوجته لتسقط قتيلة، ثم حاول إنهاء حياته بعدها، بطلق ناري، في توقيت سحور اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم، بإحدى قرى مركز "نجع حمادي"، شمال محافظة قنا بصعيد مصر.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة سيدة، وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن شخصا يُدعى "ع.ح.ع"، قتل زوجته بطلق ناري ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم في قرية "حمرا دوم" مركز "نجع حمادي"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

من جانبها تواصل الجهات الأمنية تحرياتها والتحقيق في الواقعة لبيان الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الزوج لجريمته.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى "بهجورة" حيث أودعت الجثة بالمشرحة ويتلقى الزوج العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.