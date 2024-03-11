Tuesday, 12 March 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أوبنهايمر» يهيمن على «الأوسكار» بـ 7 جوائز

3/11/2024 7:17:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد ((أوبنهايمر)) في احتفال توزيع جوائز الأوسكار، الذي أقيم أول من أمس 7 جوائز، ومن بينها جائزة أفضل فيلم.

ففيلم كريستوفر نولان عن مخترع القنبلة الذرية، الذي ضم نخبة من الممثلين، وقوبل بإطراء واسع من النقاد، هيمن على الاحتفال، وخرج ظافراً في سبع من الفئات الثلاث عشرة التي كان مرشحاً فيها.

وشكر نولان جميع الممثلين، خلال تسلّمه جائزة أفضل مخرج، مشدداً على أن الفيلم جمع ((فريقاً مذهلاً)).

وفاز كيليان مورفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن تأديته شخصية العبقري النووي روبرت أوبنهايمر، بالتناقضات والشكوك التي كانت تتنازعه.

وقال الممثل الإيرلندي ((نحن نعيش في عالم أوبنهايمر)) والقنبلة الذرية، ((بحسناته وسيئاته)). وأضاف ((أودّ بالتالي أن أهدي هذه الجائزة لصانعي السلام في كل أنحاء العالم)).

وكانت جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي من نصيب روبرت داوني جونيور، الذي أدى في الفيلم دور خصم أوبنهايمر، وهو رجل بيروقراطي ماكر، يدبّر الإذلال العلني للعالِم.

واكتملت غلّة ((أوبنهايمر)) بمجموعة جوائز فنية في فئات التوليف والتصوير والموسيقى التصويرية، ما توج مسيرة الإنجازات التي حققتها هذه التحفة السينمائية الشعبية منذ بدء عروضها خلال الصيف الفائت.

MENAFN11032024000110011019ID1107964010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث