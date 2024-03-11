«أوبنهايمر» يهيمن على «الأوسكار» بـ 7 جوائز

حصد ((أوبنهايمر)) في احتفال توزيع جوائز الأوسكار، الذي أقيم أول من أمس 7 جوائز، ومن بينها جائزة أفضل فيلم.

ففيلم كريستوفر نولان عن مخترع القنبلة الذرية، الذي ضم نخبة من الممثلين، وقوبل بإطراء واسع من النقاد، هيمن على الاحتفال، وخرج ظافراً في سبع من الفئات الثلاث عشرة التي كان مرشحاً فيها.

وشكر نولان جميع الممثلين، خلال تسلّمه جائزة أفضل مخرج، مشدداً على أن الفيلم جمع ((فريقاً مذهلاً)).

وفاز كيليان مورفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن تأديته شخصية العبقري النووي روبرت أوبنهايمر، بالتناقضات والشكوك التي كانت تتنازعه.

وقال الممثل الإيرلندي ((نحن نعيش في عالم أوبنهايمر)) والقنبلة الذرية، ((بحسناته وسيئاته)). وأضاف ((أودّ بالتالي أن أهدي هذه الجائزة لصانعي السلام في كل أنحاء العالم)).

وكانت جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي من نصيب روبرت داوني جونيور، الذي أدى في الفيلم دور خصم أوبنهايمر، وهو رجل بيروقراطي ماكر، يدبّر الإذلال العلني للعالِم.

واكتملت غلّة ((أوبنهايمر)) بمجموعة جوائز فنية في فئات التوليف والتصوير والموسيقى التصويرية، ما توج مسيرة الإنجازات التي حققتها هذه التحفة السينمائية الشعبية منذ بدء عروضها خلال الصيف الفائت.