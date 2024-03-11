براند دبي يطلق «وصفات رمضان» بمشاركة أمهر الطهاة وأبرز المطاعم

تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلق ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل ((وصفات رمضان))، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة ((بكل فخر من دبي))، وذلك بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوماً، حيث تسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي.

ويسلط الدليل الضوء على تنوع خيارات الطعام والطهي وأيضاً الحلويات والمزيج الثقافي المتفرد في دبي ويبرز مكانتها كحاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، حيث تتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل الأطباق والحلويات التي تميز بتقديمها 10 من أشهر الطهاة حول العالم، حيث يشارك في الدليل 10 مطاعم تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها من حول العالم، وذلك في إطار إبراز مهارات الطهي والطبخ وإعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة الطهاة والترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسة شرقية. وفي هذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: على الدعم المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لهم.

وقالت السويدي: تم توسيع نطاق ((دليل وصفات رمضان))، هذا العام ليشمل وصفات لنخبة من أمهر وأشهر الطهاة إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في ((بكل فخر من دبي))، حيث يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، ومجموعة من الحلويات الرمضانية.

وأضافت: نسعى من خلال هذه المبادرة السنوية إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي، إلى جانب تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة وغير التقليدية في مجال الطهي، حيث يحتفي الدليل بتنوع مشهد الطهي في دبي والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز للمواهب الإبداعية في كافة المجالات.

تفرد وتنوع

الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام تتميز بالتفرد والتنوع، حيث تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق. ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكافة أفراد الأسرة، بما في ذلك أطباق المقبلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسية والحلويات والعصائر ووجبات السحور. وهذا العام، سيحتوي الدليل أيضاً على وصفات صحية، مستوحاة من المطبخ المتوسطي والإماراتي والأمريكي والإيطالي والأفغاني والاسكندنافي والهندي وغيره من المأكولات الشرقية والغربية العالمية.

وتم تطوير العديد من الوصفات التي يشملها الدليل الجديد من قبل طهاة مشهورين بدأوا رحلة إبداعهم من دبي وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، حيث يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض منهم حصل على نجمة ميشلان لأطباقهم المتميزة. ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: الشيف فنسنت لو موال، وكريستوف ديفويل، وتيم نيوتن، وميرة النقبي، وسيليا ستوكلن، وعائشة العبيدلي، وحصة آل خليفة، والشيف عبير اللوز، وفيصل الهرمودي، وأليكساندر ستومبف. أما المطاعم المشاركة في الدليل فتشمل: مون سلايس، وكشمش، وميلك وبيكري، وبلين، وباركرز، ومارا، وتوري، وتريسند، و 3 فلس، ولا ميزون اني.

يذكر أن مبادرة ((بكل فخر من دبي))، هي إحدى مبادرات ((براند دبي)) الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم وتوصيلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور. ويمكن للجمهور التعرف على وصفات رمضان من خلال الرابط التالي: