رمضان في عيون حراس الذاكرة الشعبية.. «حنين» عطره الفرجان

الذاكرة الشعبية نبع مهم من ينابيع التراث الإماراتي، فهي بمثابة المصنع للتراث، تتم فيها حفظ أنماطه وأدبياته. وأوضح عدد من أعضاء نادي ذخر بدبي ممن يعدون حراساً للذاكرة الشعبية، لـ((البيان))، أن استقبال شهر رمضان الفضيل له العديد من العادات، تبدأ بالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو ما يعرف بـ((حق الليلة))، التي تعد جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل، الذي توارثته الأجيال، حيث يحرص الأطفال على استحضاره بارتداء أفضل ما لديهم من الملابس والطواف على بيوت الحي ((الفريج))، حاملين أكياساً خاصة مصنوعة من القماش، ينشدون أغاني الأجداد ((عطونا.. الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم))، ثم يتم شراء المير الرمضاني.

خير وتكافل

وأوضحت جنان ناصر أن الاحتفال بحق الليلة يعد جزءاً من المحافظة على التراث الإماراتي الأصيل، يهدف إلى بث قيم حب الخير والتكافل والتراحم في نفوس الأطفال، كما أنه يحث أفراد المجتمع على ضرورة التمسك بهويتهم الوطنية والحفاظ على عادات وتقاليد الآباء والأجداد.

وقال راشد محمد هاشم: ((العادات الرمضانية في الإمارات لم يطرأ عليها تغيير تقريباً منذ أجيال، فكما كان الأمر سابقاً تبدأ الاستعدادات قبل أيام من الشهر الفضيل بتحضير مستلزماته، وتجهيز المجالس لاجتماع العائلة والجيران، ثم شراء وتجهيز ((المير))، وهي عادة إماراتية أصيلة، تقدم فيها الهدايا للأهالي والأصدقاء، كنوع من صلة الرحم، لذا فإن المجتمع الإماراتي من أكثر المجتمعات تمسكاً بعاداته وتقاليده، وأكثر حرصاً على الحفاظ على تراثه وهويته الوطنية، وهو ما يظهر جلياً فيما يخص تلك العادات المرتبطة بشهر رمضان)).

وأضاف: ((في أيام رمضان، تجتمع الأسرة في بيت العائلة لتناول الإفطار، وعادة ما يكون بيت الجد، ويعد التمر خبز الصحراء وأشهر العناصر الغذائية التي تدخل في تحضير أصناف مختلفة من الحلويات الإماراتية في شهر رمضان، مثل القرص، وهي عبارة عن قطع صغيرة من الخبز مخلوطة مع التمر والهيل، ولا تخلو موائد الأسر الإماراتية في الشهر الفضيل من أطباق أخرى معروفة مثل: الهريس والثريد)).

وقال محمد العبدولي: ((تنتشر في الإمارات موائد الإفطار الجماعي، حيث يجتمع أهل الحي في مكان واحد للإفطار، فتأتي النساء جالبات ما صنعن من وجبات، حسب المقدرة، ويتشارك الجميع في تناول الأرز والهريس والمحلى والعصيدة واللقيمات، ومن الحلويات الخبيصة والبثيثة والخنفروش والبلاليط)).

تقاليد مميزة

ويشير العبدولي إلى أن مدفع رمضان يعد من أبرز التقاليد المميزة للشهر الفضيل في دولة الإمارات، حيث يقوم المدفع بدور التنبيه لمواقيت الإفطار اليومية والإمساك، ويباشر في مناطق متنوعة عبر الدولة، لافتاً إلى أن هذا التقليد يشكل أهمية خاصة، لا سيما لدى الأطفال، فصوت ((المدفع الكبير)) يعني لهم المتعة والإثارة بصرف النظر عن الحلويات وغيرها من وجبات الطعام، والأنشطة الخاصة المجهزة لهم.

المسحراتي

((قم يا نايم قم.. قومك أخير من نومك))، بهذه الكلمات يطوف ((المسحر)) طوال شهر رمضان على البيوت من دون أجر أو ثناء، بحسب ما ذكر لنا عبدالله الشحي، الذي أشار إلى أن ((المسحر)) يعد أبرز ما يميز رمضان، ويسمى في بعض البلدان ((المسحراتي))، وهو رجل نذر نفسه لتنبيه الناس بموعد السحور، يمر على البيوت حاملاً طبلاً صغيراً يطرقه وهو يردد هذه الكلمات.

وأكد الشحي أن رمضان هو شهر العبادة والفضائل والتمسك بالعادات والتقاليد، ويعتبره أهل الإمارات شهر الطاعة والمغفرة والكلم الطيب، والنفحات الإيمانية الطيبة، وهو شهر الخير والدعاء والاستغفار وقيام الليل، مشيراً إلى أن وجبة الإفطار كانت بسيطة خفيفة وكذلك السحور، فيتناول الصائمون التمر واللبن، ويذهب الرجال إلى المساجد وكل واحد منهم يحمل طبقاً أو مجموعة أطباق، وبعد انقضاء الصلاة يجتمع المصلون في رواق المسجد الخارجي، صغاراً وكباراً، ليتناولوا شيئاً قليلاً من المائدة العامرة، ويدعوا كل من يمر بهم أياً كانت جنسيته أو ديانته لمشاركتهم مائدة الخير والبركة. وأوضح أن زيارة الأهل والأقارب بعد صلاة التراويح تعد من أبرز ما يشتهر به رمضان في دولة الإمارات، إضافة إلى التسوق وشراء مستلزمات الأسرة واحتياجات عيد الفطر، إذ تتنافس المحال التجارية وتقيم مهرجانات التسوق والحملات التشجيعية الرمضانية.