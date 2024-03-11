مقومات نوعية أهلت الإمارات للصدارة عربياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023

مقومات معرفية وعلمية وتنموية نوعية عدة عززت قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مرتبة الصدارة للدول العربية في نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2023.

وذلك طبقاً لما أعلن في نتائج المؤشر الصادر عن ((مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)) و((برنامج الأمم المتحدة الإنمائي))، خلال جلسة بعنوان ((بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة)) ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ((قمة المعرفة)). وقد شارك في الجلسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وغطى المؤشر 133 دولة، منها 12 دولة عربية، وشمل نطاقه 155 متغيّراً جُمعت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية. وحلَّت دولة قطر في المرتبة الثانية، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، ثم الكويت رابعاً، وبعدها البحرين خامساً، وعمان سادساً، وتونس سابعاً، وفلسطين ثامناً، ومصر تاسعاً، والمغرب عاشراً، والأردن في المرتبة الحادية عشرة، بينما حلت موريتانيا في المرتبة الثانية عشرة، كما حققت دولة الإمارات أداءً متميزاً على صعيد البنية التحتية المعرفية، وصُنّفت أيضاً بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

ويسلّط المؤشر الضوء على نقاط القوة للدول العربية، والمجالات الواجب العمل على تحسينها وسد الفجوات ضمنها. وتتجلى نقاط القوة لدولة الإمارات في عدد من المحاور، لا سيما الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، وإكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، ونسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس نقاط قوة دولة الإمارات أداءها المميز في قطاعات الإنترنت والتعليم، والموارد البشرية، والاتصالات، والمعلومات.