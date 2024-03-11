دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنظم معرض الكتاب الـ 5 في الشهر الوطني للقراءة

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي النسخة الخامسة من معرض الكتاب، تزامناً مع فعاليات الشهر الوطني للقراءة 2024، بمشاركة مجموعة من دور النشر المحلية.

وافتتح المعرض عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وضم المعرض أنواعاً عديدة من الكتب العربية والأجنبية، بما فيها كتب الأطفال، بهدف ترسيخ القراءة كثقافة وعادة مجتمعية باعتبارها منهلاً للمعرفة.

وأوضح عبدالله الفلاسي أن القراءة تكتسب أهمية كبيرة في حياة أفراد المجتمع باعتبارها أداة رئيسية لاكتساب المعرفة في شتى المجالات، وتطوير المهارات الحياتية والمهنية، مشيراً إلى أن الإقبال على القراءة من قبل مختلف الفئات العمرية يعد مؤشراً على تقدم الدول ونهضة المجتمعات.

وأكد الفلاسي أن تنظيم الدائرة لمعرض الكتاب يجسد حرصها على التوعية بأهمية القراءة وتشجيع الإقبال عليها مؤسسياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن المعرض يتماشى مع فعاليات شهر القراءة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتزويد أفراد المجتمع المتنوعة، لا سيما الناشئة والشباب، بأدوات التمكين والتطوير، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد المعرفي والثقافي العالمي، عبر ترسيخ ثقافة القراءة وجعلها أسلوب حياة، وعادة تسهم بالارتقاء بالقدرات المعرفية لأفراد المجتمع.

واشتمل المعرض على كتب أدبية وقانونية وكتب حول تطوير الذات، إضافة إلى القصص وكتب الأطفال والوسائل التعليمية للأطفال والألعاب التدريبية، إلى جانب الكتب المستعملة. وتخلل المعرض عرض مجموعة من القصص للطالبة اليازية مطر المري من مدرسة جميرا.

وضمت قائمة المشاركين في المعرض دار ملهمون للنشر والتوزيع، ومكتبة كلمات، وFun Learning Store وSmart Skills، ومتجر الكتب المستعملة وDC Books وLittle Puffin Publishing.

يُذكر أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنظم هذا المعرض بشكل سنوي في سبيل حث جميع الموظفين على تخصيص وقت للقراءة وبشكل أساسي للكتب التي تزيدهم مهارات في تخصصاتهم وحياتهم المهنية، وبالتالي تعزز من تطورهم المهني ومساهمتهم الفعالة في النهوض بالمجتمع بشكل عام.