«جمعة الماجد» يثري مساقات «الإجازة في علوم المخطوط»

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت، مشاركته في برنامج ((الإجازة في علوم المخطوط: أثرية المخطوط))، الذي نظّمته دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول التركية، في الفترة من 25 فبراير الماضي وحتى 9 مارس الجاري، وبمشاركة 20 متدرباً ومتدربة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشارك المركز في البرنامج بدورة علمية متخصصة في حفظ وصيانة وترميم المخطوطات، قدَّمها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والصيانة والترميم في المركز، وتناولت جانباً نظرياً وعملياً، إذ تحدث الدكتور بسام عن خطط الحفظ الوقائية التي تختص بحماية كل الأوعية الورقية من الآفات والإصابات المحتملة، إضاقة إلى خطط الحفظ العلاجية التي تختص بالإصابات في داخل هذه الأوعية الورقية، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية.

أما في الجانب العملي فركز داغستاني على شرح الترميم اليدوي، وتصنيع علب الحفظ، والمعالجات الكيميائية للأوراق المصابة بارتفاع الحموضة، والأوراق الجافة والضعيفة والمتيبسة. الجدير بالذكر أن مشاركة المركز في هذا البرنامج تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها المركز مع دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول.