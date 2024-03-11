«دبي للثقافة» تحتفي بالشهر الكريم وتعزز ثقافة العطاء في المجتمع

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل في دبي، وإبراز ما يتميز به من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، حيث تشمل القائمة إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة ((أبطال رمضان)) الإنسانية، وتنظيم ((ليالي رمضان)) في بعض أصولها ومرافقها الثقافية والتراثية، ويأتي ذلك في إطار دعم الهيئة لحملة ((رمضان في دبي)) التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

وانطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، تنظم ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتطبيق ((طلبات الإمارات)) النسخة ال5 من المبادرة الإنسانية ((أبطال رمضان))، التي تأتي بإطار جهود الهيئة الهادفة إلى ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على الإسهام في دعم العمل الإنساني. وتسعى الهيئة من خلال مبادرتها الإنسانية التي ترفع شعار ((احتفالاً بروح العطاء)) إلى مساندة الأسر المتعففة وحث كل فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور وطرود المير الرمضاني عبر استخدامهم لـ((مطبخ أبطال رمضان الافتراضي)) على تطبيق ((طلبات الإمارات))، لتصل للمستفيدين منها في أنحاء الدولة بشكل آمن وسريع، بالتنسيق مع فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الميدانية.

ولفتت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في ((دبي للثقافة))، إلى أن مبادرة ((أبطال رمضان)) تعد مؤشراً على حجم التضامن الإنساني في المجتمع المحلي، وتعكس ما يمتاز به من قيم وتقاليد أصيلة. وقالت: ((تواصل الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها أداء رسالتها المجتمعية الهادفة إلى بث روح التكافل لدى أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء لديهم، وتوطيد روابط التراحم فيما بينهم عبر الإسهام في تخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال الشهر الكريم))، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح المجال أمام أصحاب الأيادي البيضاء للمشاركة في دعم العمل الخيري على اختلاف أشكاله، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للعمل الإنساني. وعبرت السويدي عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و((طلبات الإمارات)) وما تقدمانه من دعم لمبادرة ((أبطال رمضان)) التي نجحت في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع وأسهمت في نشر قيم التسامح بين أفراده.

عروض ترفيهية

من جهة أخرى، تحتفي ((دبي للثقافة)) عبر ((ليالي رمضان)) التي يستضيفها متحف الاتحاد خلال يومي 15 و16 مارس الجاري بانضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من خلال تنظيم عروض ترفيهية وورش عمل تقام بالتعاون مع ((مجموعة دبي لعلوم الفلك)) و((جلف فوتو بلس))، والتي ستمكن الزوار من استكشاف أسرار الفضاء والكواكب من خلال القبة الفلكية المتنقلة ومحطات المراقبة بالتلسكوب، إلى جانب الاستمتاع بصور الفضاء التي التقطت من مناطق مختلفة في الدولة.

تجارب وورش

وضمن فعاليات ((ليالي رمضان)) ستتاح لرواد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، خلال الفترة من 22 وحتى 31 مارس الجاري، فرصة الحصول على العديد من التجارب الرمضانية المستلهمة من التراث المحلي، وسيشهد بيت ((الحرف التقليدية)) تنظيم ورشة ((تصميم المخور))، وفيها سيتعرف المشاركون إلى مميزات ثوب المخور التقليدي والتطريزات المرتبطة به، كما سيتعلمون في ورشة ((نسج سجادة بنمط السفافة)) أساليب نسج السجاد باستخدام سعف النخيل، بينما سيكتشف زوار ((بيت العطور)) أسرار صناعة الشموع المعطرة وطرق تصميم المداخن باستخدام مواد صديقة للبيئة، وسيتمكنون من ابتكار روائح مختلفة وفريدة من نوعها.

في حين سيستمتع الأطفال بورش العمل التفاعلية الهادفة إلى تعليمهم تقنيات استخدام مادة الجبس في إنتاج الأعمال الفنية والمجسمات، وتدريبهم على طرق مزج الحناء وابتكار تصاميم نوعية تبرز جمالياته، إلى جانب منحهم فرصة استكشاف صناعة المجوهرات التقليدية، والتعرف إلى الأزياء التقليدية الإماراتية، وممارسة الألعاب الشعبية مثل ((الكرابي)) و((شد الحبل)).

((مسحراتي رمضان))

ومن خلال مسار ((بوطبيلة)) تستعيد ((دبي للثقافة)) طقوس ((مسحراتي رمضان))، حيث ستتاح للعائلات والأطفال فرصة مرافقة ((بوطبيلة)) في جولة يطوفون خلالها بين بيوت حي الشندغة التاريخي، ويرددون معه الأهازيج الشعبية والتراثية، كما ستنظم الهيئة بالتعاون مع مبادرة ((إمباورهير)) (EmpowerHer) سوق رمضان الذي يتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات التي ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام فئات المجتمع كافة. وعلى مدار 10 أيام سيتحول ((مركز الزوار)) في حي الشندغة التاريخي إلى منطقة يجتمع فيها الزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتناول وجبات السحور المميزة التي يقدمها عدد من منافذ البيع، من بينها ((شيف ميثاء)) و((دبي فود بيبز))، و((سلطان إيتس))، وغيرها.