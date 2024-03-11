«دروب 11».. من «التعارف» إلى «ما وراء الأسطورة»

حلقات جديدة يطل بها علي آل سلوم عبر الموسم الـ11 من برنامجه ((دروب)) الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، ليأخذ مشاهدي قنوات ((دبي للإعلام)) في دروب جديدة تماماً لا تشبه تلك التي تعودنا متابعتها في المواسم الماضية، فعبر ((دروب 11)) يشرع آل سلوم أمام الجمهور الأبواب للتعرف إلى أسرار الثقافات الأخرى ودهاليز التاريخ، متجاوزاً بذلك عتبة التعارف إلى الثقافات الأخرى والتواصل معها إلى اكتشاف ((ما وراء الأسطورة)) وهي الجملة التي اتخذ منها البرنامج شعاراً له.

وها هو آل سلوم وفريق عمله يقف في ((دروب 11)) على عتبة عقد جديد بعدما جال في المواسم الماضية بين أقطاب الأرض، متوسداً دعم ((دبي للإعلام)) وإيمانها برسالة البرنامج ومساعدتها على دخوله عاماً جديداً مفعماً بالحيوية والطاقة الإيجابية، وفي هذا الإطار، يقول آل سلوم: ((في الموسم الجديد نسلط الضوء على الرموز المختلفة في علوم الإنسان، ولذلك اخترنا له ثيمة ما وراء الأسطورة، فنفتح صفحة جديدة في كيفية التعارف إلى شعوب الأرض وثقافاتها، فلكل شعب أساطيره وقصصه الغريبة والتي تبدو أشبه بالخيال ولكن يبقى لها أثر لافت في المجتمع، ولذلك آثرنا أن نقدم في دروب 11 علماً جديداً في كيفية التعرف إلى نقاط الاختلاف والتشابه بين ثقافات الدنيا))، مبيناً أن الهدف من وراء ذلك التعمق أكثر في الثقافات عبر زيارتها وإزاحة الستار عن مفهوم الأساطير لديها. وأضاف: ((سنحاول في دروب 11 إيجاد أثر الأساطير في الشعوب، مثل أسطورة التنين التي أثبتت العديد من الدراسات أنه خيالي، ولكن أثره لا يزال في تاريخ الصين وهونج كونج وشرقي آسيا، فينظر إليه رمزاً يحمل الكثير من الدلالات في تاريخهم وتراثهم)).

رؤية مبتكرة

في أيام الشهر الكريم، سيلمس الجمهور الفرق بين المواسم الماضية من البرنامج، وهذا الموسم الذي استغرق تصويره نحو 8 أشهر. وتابع: ((يكمن الفرق في رؤية البرنامج التي يجب أن تكون مبتكرة، ويبين أن طريقة فهم الشعوب يجب أن تتطور من أجل الأجيال القادمة، في ظل العديد من الرموز الثقافية التي نستطيع عبرها فتح قنوات الحوار مع الثقافات الأخرى، وهو ما سعينا إلى تجسيده في دروب 11 بأن ننتقل من فكرة التعارف إلى الشعوب والوصول إلى القبائل المختلفة إلى التعرف إلى أساطيرها والبحث فيها زاويةً جديدةً للتعرف إليها)).

مفاجأة الموسم

وأشار آل سلوم، إلى أن الموسم الجديد سيتوزع على جزأين، الأول يتناول أساطير الشعوب، بينما يركز الثاني على ((درب العود)) الذي وصفه بـ((مفاجأة الموسم)). وقال: ((يشكل الجزء الثاني من دروب 11 والذي سيبدأ من 15 رمضان مفاجأة للجمهور، ففيه سنقدم سلسلة وثائقية متميزة جداً تحتوي على وجبة معرفية دسمة، عبر المضي في درب العود لنكتشف أسطورة شجرة العود، ونسرد حكاية هذا المنتج الذي شغل - ولا يزال - الملوك والشعوب منذ آلاف السنين، ونتعرف إلى أنواع أشجار العود وجوانبها العملية والثقافية والتاريخية، وقيمة هذا المنتج لدى الشعوب ونقاط التجارة، وتوزيعها الجغرافي، وغيرها الكثير)). مؤكداً أن ((درب العود)) سيكون مدهشاً، وسيسهم في تغيير المفهوم الدارج عن هذا المنتج، مشيراً إلى أن البرنامج سيكشف أيضاً عن مكانة دبي في عالم العود.

نجاح وتمكين

منذ رؤيته النور أول مرة قبل عقد من الزمان، حظي برنامج ((دروب)) بدعم ((دبي للإعلام)) التي أسهمت في نجاحه وتمكينه من حجز مكانة خاصة في المائدة الدرامية الرمضانية، وفي هذا السياق، قال آل سلوم: ((لقد أسهمت دبي للإعلام باحتضان الفكرة التي آمنت بها قبل عشر سنوات، وساعدت على وصولها إلى متابعي قنواتها التلفزيونية ومنصتها الرقمية أوان التي كان لها تجربة رائعة في العام الماضي))، مشيراً إلى مواصلته المضي في رحلة النجاح مع ((دبي للإعلام)) ومعبراً في الوقت نفسه عن أمله أن يكون هناك رؤية أكثر تخصصية في بعض جوانب البرنامج الذي ستتم أول مرة ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، فيما يعرض يومياً في تمام الساعة 18:40 مساءً على شاشة تلفزيون دبي، وفي تمام الساعة 20:00 مساءً على قناة ((دبي ون))، بينما يعاد في تمام 1:30 فجراً على قناة ((سما دبي)).