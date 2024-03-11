ثاني «سوبر هاتريك ألقاب» للبطائح في كرة الصالات

حافظ فريق نادي البطائح على البقاء في القمة لموسم كامل، بفوزه بأربع بطولات متتالية في موسم واحد، وكتب التاريخ، وأمسك بالمجد من كل أطرافه، في مسابقات كرة قدم الصالات الموسم الحالي 2023-2024، بفوزه برباعية الموسم ((سوبر هاتريك بطولات))، حيث حصل على اللقب الأول في افتتاحية الموسم، بالفوز على خورفكان في كأس السوبر، وجاء اللقب الثاني بكأس الاتحاد، على حساب دبا الحصن، وحصل البطائح على اللقب الثالث درع الدوري العام، وعلى حساب خورفكان، كما أكمل بالبطولة الرابعة على حساب خورفكان أيضاً، في نهائي كأس الإمارات، مسك ختام البطولات، عندما نجح في تحويل تأخره ثلاث مرات، إلى فوز 5-4، ليتوج بالكأس، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها برباعية في موسم واحد، فقد سبق له الفوز برباعية موسم 2019-2020.

ضمت القائمة الذهبية للبطائح كلاً من ماجد المعيني ومحمد البحري وعمر الفهيم وأحمد زعبيل وعبد الله الخمري وعبد الله راشد الفلاسي ومحمد عبيد وراشد عبيد وعبد القادر حسن وخالد الحمادي وراشد الهنائي وأحمد حسين حماد وأحمد خليل الحوسني وعلي الحمادي ومحمد علي الرئيسي وعثمان صفر وعبد الله جاسم، والمدرب عدنان محمد الهولي، ومساعده عبد الله عبد الباسط، والإداريين أحمد بني ياس وعبد الله كيدي، ومشرف الفريق محمد عبد الله بن حليس الكتبي، ورئيس مجلس الإدارة حمد سالم بن حموده الكتبي، الذي يلعب دور الأب الروحي للفريق، من خلال حرصه على الوجود مع اللاعبين في التدريبات والمباريات والمعسكرات.

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