127 لاعباً ولاعبة في «مبارزة ند الشبا» الليلة

تجذب بطولة المبارزة الأنظار، الليلة، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من ((دورة ند الشبا الرياضية))؛ الحدث الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر المنافسات على مدار ثلاثة أيام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، سيتنافسون في 4 فئات، تشمل مسابقة سلاح سيف المبارزة ((الايبيه)) لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح سيف الشيش ((الفلورية)) لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح السيف العربي ((السابر)) لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح سيف المبارزة ((الايبيه)) لفئة الفتيات / (مواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط).

وانطلقت منافسات النسخة الحادية عشرة لدورة ند الشبا الرياضية مساء أمس، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتستمر حتى 31 مارس الجاري، في 9 ألعاب رياضية متنوعة، هي الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المشاركين في النسخة الجديدة حاجز الـ 6 آلاف لاعب ولاعبة.

وأعرب الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، عن سعادته بانطلاق منافسات النسخة الـ 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))، وهي المشاركة الخامسة للعبة المبارزة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

وتابع: مشاركة المبارزة في الدورة، تجعلنا نسعى لتقديم الأفضل، وكشف عناصر ومواهب إماراتية جديدة، يكون لها الدور في توسيع مشاركات اللعبة بالدولة، إذ إن اتحاد المبارزة سيستفيد من البطولة، من خلال مشاركة العديد من الكوادر الإماراتية فيها، سواء من اللاعبين أو المدربين أو الحكام، ما يعتبر فخراً للاتحاد، وللرياضة الإماراتية.

وأثنى علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والإداري، وتوسيع قاعدة المشاركين منذ إدراجها ضمن الألعاب الرياضية لدورة ند الشبا، وقال: ((أصبحت دورة ند الشبا في مقدم أجندة الأحداث الرياضية المحلية لاتحاد المبارزة، لتأثيرها الفني والإعلامي والجماهير على مستوى جميع الرياضات، لذلك، فإن مجلس إدارة اتحاد المبارزة يوليها اهتماماً كبيراً من حيث مشاركة اللاعبين واللاعبات المحليين لتوفير الاحتكاك مع الأبطال والبطلات الذين يأتون من الخارج للمشاركة في البطولة، بعد السمعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها على المستويين العربي والدولي، وارتفاع القيمة المالية المُخصصة للفائزين، ما جعلها حدثاً استثنائياً ينتظره الجميع)).

تأكيد

وأكد المرزوقي أن دورة ند الشبا سطرت لنفسها مكانة كبيرة لدى كافة الرياضيين المحليين والإداريين في الاتحادات الرياضية، بفضل توجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والنجاح التنظيمي الكبير الذي يوفره مجلس دبي الرياضي، من حيث اختيار أفضل الأماكن الرياضية في دانة الدنيا لاستقبال المنافسات والرياضيين.

وقال: الدورة أصبحت تمثل قيمة للسعادة، وتُسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، لما حفلت به من العديد من المحطات الرياضية والإنسانية، التي تستحق الوقوف عندها وتوثيقها.

وأضاف: منافسات المبارزة هذا العام، تتميز بأنها جاءت في توقيت يخلو من الارتباطات الدولية العالمية، عكس النسختين الماضيتين، واللتين أقيمتا بالتزامن مع كأس العالم، سواء للكبار أو الشباب، لكن في النسخة الـ 11 الأمر يختلف وطلبات المشاركة التي وصلتنا قبل غلق باب القيد منتصف ليلة الاثنين، تؤكد على مشاركة أبطال من المستوى الأول في البطولة، قادمين من مصر والمجر وإيران، وهذا يُسعدنا، لأنه سيسهم في تعزيز نجاح الدورة، وسيوفر احتكاكاً قوياً للاعبينا مع مدارس دولية مختلفة)).

وختم المرزوقي قائلاً: نعول كثيراً على النسخة الحالية لدورة ند الشبا لإعداد منتخب الشباب، الذي سيشارك في كأس العالم، ، إذ سيتم الدفع بالعناصر التي ستخوض منافسات البطولة، وسيكون هناك معسكر إعداد مكثف عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ند الشبا، لضمان أفضل جاهزية لهم قبل انطلاق كأس العالم.

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