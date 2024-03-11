«دبي للفروسية» يطلق أنظمة ذكية مبتكرة في سباقات القدرة

كشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن اعتماد أنظمة ذكية جديدة أطلقها نادي دبي للفروسية، تهدف إلى المساهمة في تطوير آلية العمل في سباقات القدرة والتحمل، تتمثل في قراءة نبض الخيل وإدارة السباق وضبط نظام التوقيت في بوابات الفحص البيطري وفق معايير تقنية جديدة تطبق للمرة الأولى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الأنظمة تم تطويرها لتتناسب مع احتياجات النادي خلال تنظيم السباقات التي تحتضنها مدينة دبي الدولية للقدرة وأثبتت نتائجها مدى النجاح الكبير في اختصار الوقت والجهد.

وأضاف العظب: إنه بعد إجراءات إدارية وفنية من قبل الاتحاد الدولي للفروسية تم اعتماد النظام لدى الاتحاد الدولي للفروسية وهو إنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات نادي دبي للفروسية لاسيما وأن النظام الذكي تم تطويره والعمل عليه بجهود ذاتية من النادي بعد استقبال أعداد كبيرة من المشاركين في السباقات التأهيلية أو المنافسات الرسمية استدعت الحاجة لابتكار نظام ذكي قادر على المساعدة في إدارة الأعداد الكبيرة من المشاركين بكل سهولة ومرونة وضبط المنافسة، وضمان حصول المشاركين على حقوقهم كافة .

تطوير

وأشار العظب إلى أن دبي تعد الأولى على مستوى العالم في تطوير نظام البوابتين الذكيتين بحيث يخضع الفحص البيطري لمرحلتين تكون الأولى لقياس نبضات القلب والمرحلة الثانية لاستكمال بقية إجراءات الفحص البيطري، لافتاً إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتميز بعدم وجود أي تدخل بشري فيها، كما أن النظام الذكي يسهم في رصد الإحصائيات والبيانات من أجل الاستفادة منها في إجراء دراسات تخدم رياضة الفروسية في الدولة.

وأوضح العظب أن الأنظمة الذكية تتيح إمكانية إجراء الفحص البيطري لأكثر من 80 خيلاً في غضون 3 دقائق فقط في سابقة تعد الأولى من نوعها عبر عملية فرز الخيول بانسيابية تامة وتوزيعها على بوابات الفحص، لافتاً إلى أن الخطوة الجديدة تعكس مدى التطور في منظومة سباقات القدرة عالمياً، حيث كان في السابق يتم إجراء الفحص على مرحلة واحدة فقط.

ريادة

وأكد العظب أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في رياضة سباقات القدرة ليس على مستوى المنافسة أو اقتناء أفضل الخيول فحسب وإنما في تطوير المنظومة الرياضية على الصعيد العالمي، مبيناً أنه تم الإعلان رسمياً عن الأنظمة الذكية الجديدة من خلال النسخة الأخيرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة قبل إسدال الستار على موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

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