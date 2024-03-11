افتتاح النسخة الـ 11 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024 اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تفتتح اليوم رسمياً النسخة الحادية عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت المنافسات، أمس، بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، في حين تقام مباراتان أيضاً، اليوم، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، وتجمع فريق قطاع الخدمات المساندة في مكتب الشؤون الخاصة، في الساعة العاشرة مساءً، أما اللقاء الثاني فسيكون بين المركز الوطني للمناصحة مع نادي سيتي غولف، عند الـ11 مساءً.

وتتواصل منافسات البطولة، غداً، بمواجهتين الأولى بين وصيف آخر نسختين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وفي المباراة الثانية يواجه مركز جامع الشيخ زايد الكبير فريق دائرة القضاء.

يذكر أن عدد المشاركين في النسخة الحادية عشرة ارتفع إلى 16 فريقاً، تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة منطقة الجماهير ((فان زون)) بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتوفر الفعاليات المصاحبة للبطولة تجربة ثرية للحضور بين شغف الرياضة والبعد الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما رصدت اللجنة الجوائز والمفاجآت القيمة للجماهير التي ستحضر اللقاءات.

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