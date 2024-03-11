سهيل المطوع.. حالة استثنائية مع «الصقور»

خطف سهيل المطوع ((24 عاماً)) حارس مرمى الصقور الأضواء من زملائه اللاعبين وكبار النجوم، وشكّل حالة استثنائية مع فريقه الذي يعاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بجلوسه في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، نالها بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، من مجموع 14 مواجهة خاضها في المنافسة.

وانضم المطوع مع بداية الموسم الحالي إلى كشوفات الصقور قادماً من الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ثاني تجاربه مع الفريق بعد تجربته الأولى التي كان قد حقق بها نجاحاً لافتاً موسم 2021 - 2022 والذي انتهى بهبوط الصقور إلى ((دوري الهواة))، لكنه كان اللاعب الأميز والأفضل حينها ما جعل إدارة النادي تجدد طلب خدماته في الموسم الحالي من ((الإمبراطور)).

وقدم حارس مرمى الصقور مستويات متميزة في مباريات الدوري السابقة، ونجح في أداء مهمته وظهر ذلك في احتلاله المركز الثاني بقائمة أكثر حراس مرمى دورينا تصدياً للكرات، بعدد 57 تصدياً من 11 مباراة فقط، خلف فهد الظنحاني حارس السماوي الذي يمتلك 67 تصدياً في 14 مباراة، ما يؤكد تميزه في حماية العرين.

مفارقة

ومن المفارقات أن شباك الصقور في النسخة الحالية من الدوري تعتبر الأكثر استقبالاً للأهداف بعدد 37 هدفاً، ليكون خط دفاع الفريق الأضعف مقارنة ببقية فرق دورينا، وخلال مشاركاته استقبل سهيل المطوع 30 هدفاً، بينما استقبلت شباك زميليه إبراهيم الكعبي ((5 أهداف)) وسعود حسن ((هدفين))، وعلى الرغم من استقباله لأهداف عديدة ولكنه تصدى ومنع أهدافاً أكثر ما جعله محل إشادة استثنائية من قبل إدارة وجماهير النادي.

هدف

ويأمل الحارس الشاب، في المساهمة مع زملائه اللاعبين خلال المباريات المقبلة لقيادة الفريق إلى الانتصارات، وإنقاذه من شبح الهبوط الذي يطارده بقوة بعد سلسلة الهزائم والنتائج السلبية التي ظل يعاني منها، حتى لا تتكرر تجربة الهبوط معه من جديد، خاصة أن سهيل المطوع يدين للصقور بالفضل في منحه فرصة المشاركة والاحتكاك واكتساب الخبرة في مباريات الدوري بعد أن خاض معه خلال نسختين 25 مباراة بينما نال فرصة اللعب مع الوصل في مباراة واحدة قبل 6 مواسم.

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