المدير التجاري لـ«أي سي ميلان»: الفرص الاقتصادية في دبي غير مسبوقة

أكد مايكل أوتل المدير التجاري لنادي أي سي ميلان الإيطالي، أن الفرص التجارية المتاحة حالياً في دبي غير مسبوقة، وأن ((الروسينيري))، بحكم علاقته الرائعة التي تربطه بدبي منذ سنوات طويلة، سعى للاستفادة من هذه الفرص لتنويع مصادر دخله عبر إيجاد المزيد من الشراكات انطلاقاً من دبي، باعتبارها بوابة رئيسة للتوسّع حول العالم.

وكان نادي أي سي ميلان افتتح مقره في دبي، تحت مسمى ((كازا ميلان دبي)) منذ نوفمبر الماضي مشيراً إلى أن افتتاح هذا المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط اعترافاً بالجميل لما قدمته دبي لأي سي ميلان لسنوات طويلة وأن ((الروسينيري)) منفتح على التعاون مع أندية دبي لتطوير كرة القدم.

وقال أوتل في تصريح خاص لـ((البيان)): التعاون مع أندية دبي لتطوير كرة القدم المحلية، أحد الأسباب وراء افتتاح أول مكتب في الشرق الأوسط في دبي، هو رد الجميل لدبي لما قدمته لنا لسنوات عديدة، سواء كان ذلك من خلال الخبرة، أو من خلال الملكية الفكرية، أو نقل المعرفة، إذا هناك فرصة للعمل مع ناد محلي، أعني أننا منفتحون تماماً للنظر في فرص مثل هذه، المفتاح دائماً هو كما قلت من قبل، أن القيم يجب أن تتوافق ويجب أن يكون مشروعاً مستداماً لجميع الأطراف المعنية. ونحن منفتحون تماماً للنظر في التعاون مع أندية دبي.

وأضاف: لدينا أكثر من 35 مليون مشجع في منطقة الشرق الأوسط، ونعتقد أنه لدينا أكثر من مليوني مشجع في دبي وحدها، لقد لمسنا هذا الحب الكبير لنادينا عندما شاركنا في فعاليات معرض إكسبو 2020، كانت هناك تجمعات بالآلاف للمشجعين لتحية لاعبينا وهو أمر لا يصدق حقاً، وسجلت تدريبات الأكاديمية التي أنشأناها في المعرض إقبالاً كبيراً، لذا فإن الدافع لوجودنا هنا لا مثيل له، ولهذا السبب نعتقد أيضاً أن الفرص المتاحة في دبي غير مسبوقة.

وقال أوتل إن علاقة أي سي ميلان مع دبي استثنائية ورائعة، وتمتد لسنوات طويلة، وتعكس مبادئ ((الروسينيري))، والتزامه التام بالتميز والتفاني والابتكار والسعي المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الأداء وأن المكتب الجديد في دبي جاء ليعزز هذه العلاقة المتميزة بين دبي وأي سي ميلان، واصفاً ((طيران الإمارات)) الراعي الرسمي للنادي منذ 15 عاماً بالشريك المخلص، وقال في هذا السياق: ((علاقتنا مع دبي رائعة، تعكسها شراكتنا مع طيران الإمارات، الشريك المخلص في الأوقات الجيدة والسيئة))، ملمحاً إلى الفترات الصعبة التي مر بها النادي وابتعاده خلالها عن الألقاب ومع ذلك استمرت طيران الإمارات في رعايتها له.

رؤية مستقبلية

وتابع: نشترك مع دبي في الرؤية للمستقبل، التي تجسد فكر قيادتها الرشيدة، ونحن نتطلع للمستقبل برؤية إيجابية ومنهجية قائمة على التعاون والشراكات الدولية، وعلاقتنا الرائعة من طيران الإمارات المستمرة منذ سنوات، كانت بالفعل نقطة البداية لاستكشاف المزيد من الفرص في دبي من خلال افتتاح هذا المكتب، نحن نخطط لترسيخ تعاون استراتيجي غير تقليدي، يعكس الرؤى المشتركة للتميز والتقدم، وسيلعب هذا المكتب دوراً محورياً في تطوير علاقات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضح أوتل أن شراكة أي سي ميلان مع طيران الإمارات قصة مذهلة مبنية على الثقة وأن ما يجمعهما هو التطلع للتميز دائماً، وقال: السعي اللامتناهي لمحاولة تحقيق التميز، وتقديم خدمة أفضل ومحاولة الابتكار، ونرى أنفسنا كعلامة تجارية متميزة، وهذا هو ما يربطنا بطيران الإمارات الشركة المتميزة على الساحة العالمية، نحن ندير عدداً كبيراً من الأنشطة الآن لمحاولة الترويج لدبي كوجهة، وبالتالي لطيران الإمارات كشركة طيران للوصول إلى دبي، وفي الوقت نفسه، ميلانو أيضاً محطة توقف لمدينة نيويورك لطيران الإمارات لمن يرغب في السفر إلى هناك، ونحن نخطط للقيام بحدث مثير هذا الصيف في نيويورك؛ لذا، هناك الكثير من أوجه التآزر، والكثير من القيم المتوافقة بيننا.

وأوضح أوتل أن أي سي ميلان بصدد دراسة الفرص التي يمكن استثمارها في دبي بعد أن عقد يناير الماضي اتفاقية شراكة مع شركة سي أف أي العالمية، وقال: لدينا الكثير من الإرث الذي نود جلبه إلى المنطقة، لذلك نفكر في إنشاء متحف هنا، حيث لا يوجد الكثير من الأندية في العالم التي لديها هذا العدد من الألقاب، تواجدنا في دبي يمكننا من إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى محفظتنا، وهي فرصة ملموسة للغاية، إن النجاح الأخير الذي حققناه على مدار السنوات الماضية في مجال تجارة التجزئة، حافز لترسيخ أنفسنا في تقاطع الرياضة مع الأزياء، وستساعدنا دبي على تحقيق المزيد من المكاسب في هذا المجال، نحن نعمل على مشاريع إضافية لتنويع مصادر إيراداتنا.

وأضاف: لدينا كذلك مختبر ميلان الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من 20 عاماً، وهو مجهز بأفضل المعدات التقنية والتكنولوجية، حيث يضم أفضل الأجهزة في القياسات البدنية والعضلية للاعبين، والذي أصبح رائداً في مجال الرياضة وتطوير الأداء، ربما هناك طريقة ما للقيام بذلك هنا أيضاً، هناك حقاً عدد كبير من الفرص التي يجب استكشافها على الجانب التجاري في دبي.

واختتم: عندما نأتي إلى هنا، نرى حجم التقدم الذي تحققه دبي ونشعر بالطاقة الإيجابية، هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، وهو المكان الذي نتطلع أن نوسع فيه قاعدة جماهيرنا، وهو هدف ضخم بالنسبة لنا، لذلك أمامنا الكثير من الفرص التجارية التي يجب معالجتها، وتنمية قاعدة مشجعينا والتواصل معهم و في الوقت نفسه، فإن ممارسة الأعمال التجارية هنا أمر جذاب للغاية بسبب هذا الدافع وبسبب هذه الرؤية المستقبلية وبفضل الإمكانات المتاحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز