لاعبو الوصل الأعلى تسجيلاً بالقدم اليسرى والعين يتخصص في «اليمنى»

تفصلنا 24 ساعة على انطلاق مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023 - 2024، التي تقام على مدار3 أيام، وتشهد مواجهات قوية ومليئة بالندية، لتكون امتداداً للجولات 15 المنتهية من المسابقة التي شهدت 101 مباراة، وتتبقى 4 مباريات مؤجلة من الجولة 13. وشهدت 344 هدفاً بمعدل 3.41 أهداف في المباراة الواحدة، و40 شباكاً نظيفة.

ويتصدر الوصل قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليسرى برصيد 19 هدفاً، ويليه النصر بتسجيل 13 هدفاً، والعين 10 أهداف، وعجمان 9 أهداف، والوحدة 7 أهداف، بينما يتصدر العين، قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى برصيد 20 هدفاً، ويليه الشارقة 19 هدفاً، وشباب الأهلي والجزيرة وكل منهما سجل 18 هدفاً، واتحاد كلباء 16 هدفاً.

فيما كان العين الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 21 هدفاً، ويليه الشارقة والوصل وكل منهما سجل 18 هدفاً، وشباب الأهلي 15 هدفاً، والجزيرة 14 هدفاً، ويتصدر الوصل قائمة الأكثر تهديفاً في الشوط الثاني بتسجيل 20 هدفاً، ويليه شباب الأهلي 19 هدفاً، والجزيرة 16 هدفاً، والعين 15 هدفاً، والوحدة 14 هدفاً.

صدارة

ويعتلي الوصل قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بتسجيل 38 هدفاً، ويليه العين 36 هدفاً، وشباب الأهلي 34، والشارقة 32، والجزيرة 30 هدفاً، وفي المقابل، يعتلي الإمارات قائمة الأندية الأكثر استقبالاً للأهداف بتلقيه 37 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن حتا في المركز الثاني، ويليه كل من عجمان وخورفكان 31 هدفاً، واتحاد كلباء 29 هدفاً، وتتساوى أندية الوحدة، شباب الأهلي، الشارقة والوصل بصدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بالرأس بتسجيل كل منها 6 أهداف.

في حين، يعتلي شباب الأهلي، قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء بإحراز 8 أهداف، وبفارق هدفين عن اتحاد كلباء والوصل والشارقة في المركز الثاني، ويعتلي الوصل قمة المسجلين للأهداف من داخل منطقة الجزاء بتسجيل 32 هدفاً، ويليه العين 31 هدفاً، والجزيرة 28، والوحدة 26 هدفاً، ويعتلي العين قائمة الأكثر تسديداً 211 هدفاً، ويليه شباب الأهلي 186 هدفاً، والوصل 173، واتحاد كلباء 171، والنصر 164 تسديدة، ويتصدر الوحدة قائمة الأعلى دقة بالتسديد بنسبة 59.48%، ويليه عجمان 55.45%، والجزيرة 51.35%، والنصر 50.61%.

ويتصدر العين قائمة الأندية الأكثر تسديداً على المرمى برصيد 99 كرة، ويليه الوحدة 91 تسديدة، والنصر 83، وكل من اتحاد كلباء وشباب الأهلي 81 تسديدة، ويتصدر الجزيرة قائمة الأعلى تمريراً برصيد 7797 تمريرة، ويليه العين 6944، والشارقة 6894، والنصر 6598، والوحدة 6488 تمريرة، وبلغت دقة تمرير الجزيرة 87.61%، ويليه العين 85.18%، والشارقة 84.39%، والنصر 84.24%، والوحدة 83.18%، ومرر الجزيرة 3542 كرة في ملعب المنافس، ويليه العين 3087، والنصر 2932، والشارقة 2885، والوصل 2704 تمريرات.

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