قمة «Gameexpo» بـ «دبي للألعاب والرياضات الرقمية» في مايو

يشهد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 في دورته الثالثة، عودة معرض GameExpo في قاعات زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي مايو المقبل.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية. وتعد الدورة الحالية الأكبر والأهم، وتقدم تجارب ألعاب مذهلة وبطولات متميزة للرياضات الرقمية، وأفكاراً وتصورات قيمة ومتعة لا نهاية لها لجماهير الألعاب والرياضات الرقمية.

وتقدم الدورة الثالثة من المهرجان، جدولاً مليئاً بالفعاليات والأنشطة، في مختلف أنحاء دبي من 19 أبريل وحتى 5 مايو.

ويجمع المهرجان، قطاعاً واسعاً من صناعة الألعاب، بدءاً من المطورين المحليين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات والعلامات التجارية العالمية. ويتيح الحدث استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً، ولقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية، بجانب الانضمام إلى مسابقات التنكر في شخصيات الألعاب الشهيرة وورش البرمجة وتحديات Minecraft العائلية ومشاهدة منافسات Play Beyond الملحمية مع المؤثرين في مجال الألعاب يومي 4 و5 مايو.

وتُقام قمة GameExpo داخل قاعة زعبيل 4 يومي 1 و2 مايو، ويحظى الزوار الذين يحملون تذاكر دخول قمة GameExpo، بإمكانية الوصول إلى منصات الاجتماعات للحصول على فرص التواصل، كما يمكنهم الاجتماع مع المطورين والمستثمرين والناشرين.

وتتضمن قمة GameExpo، مسرحاً يضم متحدثين من ذوي الخبرة ومنطقة للمعارض ومنصة للتواصل بين المتخصصين في الصناعة ومسابقة لعرض الابتكارات.

وتشمل منطقة الألعاب، ضمن معرض GameExpo أحدث الألعاب والإصدارات الحصرية، ومنطقة المستقبل المبتكرة التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الألعاب.

يقدم المهرجان فرصة لعشاق الألعاب للحصول على خصم 25% على التذاكر الخاصة بمعرض GameExpo.

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