طاقم تحكيم إماراتي في كأس العراق

يقود طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من الدولي عادل النقبي، وسبت سرور، وسعيد راشد وسالم عامر، مباراة الشرطة ومستضيفه زاخو الأربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس العراق، في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم.

وعمد الاتحاد العراقي خلال الموسم الحالي، إلى تفعيل اتفاقياته مع عدد من الاتحادات العربية والأجنبية، خصوصاً في مجال التحكيم، عبر إسناد قيادة عدد من مباريات بطولاته المحلية لطواقم تحكيم عربية وأجنبية، منها سعودية وسويدية في بطولة دوري نجوم العراق للمحترفين، وإماراتية وأردنية في بطولة الكأس.

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