إقامة مؤجلات «الهواة» 16 و17 مارس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) يومي 16و17 مارس الجاري، بعد تأجيلها المباريات بسبب تقلبات الطقس والحالة المدارية في الدولة يومي السبت والأحد الماضيين.
وتقام السبت المقبل 4 مباريات، تجمع الظفرة مع الفجيرة، والعروبة مع الذيد، وغلف يونايتد مع دبا الفجيرة، وغلف اف سي مع الرمس، ويلعب في اليوم التالي الجزيرة الحمراء مع مصفوت، التعاون مع سيتي، العربي مع دبا الحصن، الحمرية مع مسافي.
جدير بالذكر أن العروبة يتصدر دوري ((الهواة)) برصيد 52 نقطة، يليه دبا الحصن برصيد 44 نقطة، ثم يونايتد ودبا الفجيرة في المركزين الثالث والرابع برصيد 36 نقطة.
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