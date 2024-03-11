33 بطلاً لسباقات الفئة الأولى من 13 دولة في أمسية كأس دبي العالمي

كشف نادي دبي لسباق الخيل، عن القائمة المتوقع مشاركتها في أمسية ((كأس دبي العالمي 2024))، الذي يستضيفه مضمار ميدان العالمي 30 مارس الجاري. وتتضمن 33 فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم، يتقدمون خيولاً من 13 دولة متوقع مشاركتها في السباقات التسعة للأمسية التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتضم القائمة 24 خيلاً من اليابان. وعاد المدرب الإيرلندي، ايدان اوبراين، بقوة من خلال 7 خيول، فيما يتوقع أن يكون جودلفين ممثلاً بـ 5 مشاركين، إضافة إلى عدد من الفائزين مؤخراً في السباقات الكبرى بالبحرين وقطر.

وتجسدت القوة الاستقطابية للأمسية في اجتذاب 8 من الفائزين في مهرجان كأس السعودية، وهم ((سنيور بسكادور))، ((سبريت دانسر))، ((ريميك))، ((فوريفر يونغ))، ((عناف))، ((تاور اوف لندن))، ((عسفان الخالدية))، و((تلال الخالدية))، إضافة إلى 5 أبطال يبحثون عن الدفاع عن اللقب وهم ((اوشبا تيسورو))، ((لورد نورث))، ((ايسوليت))، ((سيبليوس))، و((دانيه))، فيما يعود بطل داربي الإمارات ((ديرما سوتاجاكي))، لاستهداف الكأس في تأكيد صريح للقيمة العالية للفوز في أمسية كأس دبي العالمي، فضلاً عن 9 من خيول كرنفال سباقات دبي الفائزة في السباقات التأهيلية، أملاً في حصد جوائز إضافية مجموعها 4 ملايين دولار.

((أوشبا تيسورو))

ويتوقع مشاركة مجموعة رفيعة في كأس دبي العالمي ((فئة 1)) برعاية طيران الإمارات، وجوائزه 12 مليون دولار، يتقدمها البطل العائد ((أوشبا تيسورو))، والفائز بكأس السعودية ((سنيور بسكادور))، ووصيف سباق بريدرز كب كلاسيك وبطل داربي الإمارات ((ديرما سوتوجاكي)) ضمن 4 خيول يابانية في التشكيلة التي تضم 13 مشاركاً بإشراف 13 مدرباً، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً الجواد الذي أسر قلوب الجميع، وممثل كازخستان ((كبيرخان)) الفائز بتحدي آل مكتوم (فئة 1)، علاوة على ((نيوغيت)) ممثل بوب بافرت، وآخرين من الإمارات والسعودية وأمريكا.

ويجتذب سباق لونجين دبي، شيماء كلاسيك ((فئة 1)) المصنف ثاني أفضل سباق في العالم، وتبلغ جوائزه 6 ملايين دولار مجموعة مكونة من 12 خيلاً من الطراز الرفيع، من بينهم الفائز بنسخة العام 2022 من السباق، ((شهريار)) الذي يأمل أن يصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، وهو جزء من كتيبة يابانية تضم نجمة التاج الثلاثي الياباني ((ليبرتي آيلاند))، و((ستارس اون ايرث))، وسيكون عليهم مواجهة نجوم من أوروبا من بينهم الفائز بسباق بريدرز كب تيرف ((أوغست رودان))، بإشراف ايدان اوبراين، والفائزة بسباق كورونيشن كب ((ايملي أبجون)). ويدفع فريق جودلفين بحامل لقب داربي الإمارات ((ربيلز رومانس)) الفائز مؤخراً بجائزة أمير دولة قطر.

رقم قياسي

وفي سباق دبي تيرف ((فئة 1)) برعاية دي بي ورلد، وبجوائز 5 ملايين دولار، يسعى ((لورد نورث)) لرقم قياسي غير مسبوق لتسجيل رابع فوز على التوالي بهذا السباق العشبي الممتد على مسافة 1800 متر. ويواجه ابن ((دباوي)) الذي يدربه جون وثيدي غوسدن، رفيقته بالإسطبل الفائزة بعدة سباقات من الفئة الأولى ((نشوى)) ضمن 14 خيلاً محتملاً، من بينهم الياباني ((دو ديوس)) الفائز بسباق اريما كينين ضمن أربعة من اليابان، فيما يبرز من القائمة ((لوكسمبورغ))، و((كايرو)) للمدرب اوبراين، وآخرين من فرنسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة والإمارات.

ويتقدم الصفوف في سباق دبي غولدن شاهين ((فئة 1)) برعاية نخيل بجوائز 2 مليون دولار، حامل اللقب الأمريكي ((سيبليوس)) لكنه يواجه تحدياً جديداً من النجم الياباني الفائز بسباق الرياض سبرنت ((ريميك)) ضمن أربعة من اليابان في هذا السباق الرملي الممتد على مسافة 1200 متر، أما الولايات المتحدة الأكثر فوزاً بهذا السباق فلديها 4 مشاركين آخرين من بينهم ((نكاتومي))، بإشراف ويسلي وارد، و((هوبكينس))، بإشراف بوب بافرت، وللإمارات خمس فرص من بينها ((مهيب)) حامل الشعار الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويحمل سباق القوز سبرينت ((فئة 1))، برعاية عزيزي، بجوائز 1.5 مليون دولار، نكهة دولية متميزة، بوجود خيول قادمة من 7 دول. وتضم القائمة، صاحب اللقب العام الماضي ((دانيه)) ممثل شادويل، والفائز بشكل رائع في سباق الـ1351 تيرف سبرنت في الرياض ((عناف))، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر ((إماراتي أنا))، فضلاً عن القادم من أمريكا ((كاسا كريد))، وممثل اليابان ((جاسبر كرون)) وعدداً من الخيول البريطانية منها ((ريجونال))، إضافة إلى ((كاليفورنيا سبانغل)) الفائز في نهاية الأسبوع الماضي بسباق كوين سيلفر جوبلي ((فئة 1)) في هونغ كونغ.

جودلفين مايل

ويتوقع مشاركة مجموعة قوية من الخيول المتخصصة في السباقات على مسافة الميل بالأرضية الرملية بسباق جودلفين مايل (فئة 2) برعاية إعمار بجوائز مليون دولار، وتضم المجموعة بطل نسخة العام 2023 ((آيسوليت))، وصاحب المركز الثالث في كأس السعودية ((سعودي كراون)) الذي اختار المنافسة على هذه المسافة الأقصر وبطل جبل علي مايل ((سوينغ فوت))، وآخرين من الولايات المتحدة والسعودية وأمريكا الجنوبية والإمارات.

ويمثل داربي الإمارات (فئة 2) بجوائز مليون دولار الاختبار الكلاسيكي الوحيد في الأمسية، واستقطب 4 مشاركين من اليابان يتقدمهم بطل الديربي السعودي ((فوريفر يونغ))، ويعتزم ايدان اوبراين اختبار حظوظه من خلال ممثليه ((هنري ادمس))، و((نيفي سيل))، فيما يخوض بوبات سيمار المنافسة بجوادين محليين مميزين هما ((كلير كوليكت))، و((مندلسون باي)).

واستقطب سباق دبي غولد كب (فئة 2) برعاية الطاير للسيارات وبجوائز مليون دولار، مجموعة من الخيول الأوروبية يتقدمهم خمسة من بريطانيا، بإشراف خمسة مدربين مختلفين من بينهم ((ترولرمان)) لجودلفين، بإشراف غوسدنس في مواجهة رفيقه في الشعار ((سيسكاني))، بإشراف شارلي ابلبي الفائز في الكرنفال، وهناك ثلاثة من اليابان، واثنان من فرنسا، غير أن الأنظار تتجه إلى الفائز بكأس البحر الأحمر في مهرجان كأس السعودية ((تاور اوف لندن)) لمزارع كولمور، وإشراف ايدان اوبراين. وتضم القائمة الفائز بسباق آيريش سانت ليجر (فئة 1) ((الدار الداروف))، والفائز بسباق يوركشاير كب ((جيافيلوتو)).

واجتذب سباق دبي كحيلة كلاسيك، ((فئة 1)) بجوائز مليون دولار والمخصص للخيول العربية الأصيلة، 13 خيلاً من أفضل الخيل العربية في المنطقة، وتضم القائمة الفائز بنسخة العام 2022 من السباق ((فيرست كلاس))، والنجم السعودي غير المهزوم المتوج بكأس عبيه في أمسية كأس السعودية ((عسفان الخالدية))، ورفيقه في الإسطبل ((تلال الخالدية)) الفائز بكأس المنيفة في اليوم الأول لكأس السعودية، و((ضرغام عذبه))، ويتوقع أن يحمل ((ايه جيه اس جرمان)) آمال دولة قطر.

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