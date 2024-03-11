كانت إحدى الأمهات حريصة كل الحرص على وضع خطة دراسية بشكلٍ منتظم لمتابعة ابنتها البكر باستمرار، كانت هينة ولينة في تربيتها وفي نفس الوقت حازمة تحسن التصرف وتعالج الأمور دائماً بحكمة، ولا تترك الحبل على الغارب وتهمل ابنتها إذا زادت عليها ضغوطات الحياة، بل كانت تصبح المعلمة إذا تطلب الأمر ذلك، والصديقة المقربة لابنتها تنصت لها بحرص في جميع المواقف وتوجهها إلى المسار الصحيح وتواكب حاجة سوق العمل لتطورات التكنولوجيا الحديثة.

اليوم في ظل التطور المتسارع ألغت التكنولوجيا بعض المهن واستحدثت مهناً أخرى جديدة في سوق العمل، الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأبناء في المستقبل ممن سينتهي بهم الحال في وظائف جديدة قليلة الانتشار والإقبال في الوقت الحالي ولكن ستكون في تزايد مستمر مستقبلاً، وعلى الأجيال أن يكونوا مستعدين وجاهزين لهذه الوظائف.

لذا لنتمكن من إعداد الأبناء ليكونوا على أتم الاستعداد لوظائف المستقبل لابد من إتقانهم ((التعلم الذاتي)) من خلال البحث والاكتشاف الذي يعزز قدراتهم على حل المشكلات وتنمية السلوك الإيجابي تجاه التعلم وتجربة أفكارهم بإبداع ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من مواكبة التطور المتسارع في ميادين المعرفة وتطبيقاتها كلما تقدموا في السن.

بالإضافة إلى ((تنمية الفضول)) لدى الطفل، الذي يحدث بدافع فطرتهم وشغفهم للمعرفة والتعلم لديه من خلال عدم إيقاف الفضول الطبيعي لديه والسماح له بالتعبير عن كل ما يحبه ويرغب به بطريقته الخاصة، وبذلك سيستكشف الأمور التي تستهويه فتنمي مهاراته وشغفه وتوسع مداركه ليكون سبباً مهماً من أسباب النجاح والتعلم في وظائف المستقبل.

تطوير القيادة الفعالة، وتعلم البرمجة، هما أيضاً من الصفات والمهارات الضرورية التي لابد أن يتمكن منها الطفل فهي تزرع الثقة في النفس وتشعره بالأهمية في محيطه وتجعله جاهزاً ضامناً مستقبلاً مهنياً أكثر نجاحاً وتطوراً.