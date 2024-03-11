شاب الحالمون والحلم ما شاب

من جديدٍ أعاد حفل الدورة الرابعة من مبادرة ((صُنّاع الأمل)) إلى الأذهان أوبريت ((الحلم العربي)) بعد ما يقرب من ثلاثة عقودٍ على ظهوره، وهو الأوبريت الذي تم إنتاجه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، في ظل ظروفٍ طغت عليها حالة من التشرذم العربي، بفعل أحداثٍ وسياساتٍ أدت حينها إلى انقسام الوطن العربي إلى معسكرين متباعدين، وهي ظروفٌ لا فائدة من استعراضها الآن، لأن عجلة الزمن لا تعود إلى الوراء، ولأن العودة إليها لن تؤدي إلا إلى مزيدٍ من نزف الجروح التي لم تندمل بعد، على الرغم من مرور كل هذه السنوات عليها.

في تلك الظروف وُلِدت فكرة أوبريت ((الحلم العربي)) حاملةً معها مشعل أملٍ بغدٍ أفضل، يبدد ظلمة الحاضر، محاولاً أن يزرع بذرة تفاؤلٍ بمستقبلٍ أفضل للأمة العربية. وقد كنت شاهداً عليها من خلال علاقتي بصاحب فكرة الأوبريت الصديق المنتج أحمد العريان، الذي كان يقيم في دولة الإمارات وقتها، والذي قدّم النسخة التلفزيونية من الأوبريت بكلمةٍ ختمها قائلاً:

((ومهما تعالت صور المعاناة العربية في هذا الأوبريت، فلا يزال هناك الأمل... ولا يزال الحلم مستمراً)).

كان عدد الذين شاركوا في أداء النسخة الأولى من الأوبريت 23 فناناً، في حين كتب كلماته الشاعر مدحت العدل، ولحنه الموسيقار الراحل حلمي بكر والموسيقار صلاح الشرنوبي، وقام بتوزيع موسيقاه حميد الشاعري، وأخرجه طارق العريان، ونفذه خمسةٌ وتسعون عاشقاً للحلم.

في النسخة الجديدة من أوبريت ((الحلم العربي)) التي تم تقديمها في حفل ((صُنّاع الأمل)) الأخير في دبي، شارك 12 فناناً، نصفهم من الذين اشتركوا في أداء النسخة الأولى من الأوبريت، وقد ظهرت لهم على الشاشة في مسرح الحفل لقطاتٌ من مشاركتهم الأولى، تم مزجها بلقطاتٍ من مشاركتهم الجديدة، فظهرت الآثار التي تركها الزمن على وجوه الفنانين، الذين كان أغلبهم في العقد الثالث من عمره تقريباً حينما شارك في النسخة الأولى من الأوبريت، بعد ما يقرب من ثلاثة عقودٍ على المشاركة الأولى، والعقودُ الثلاثةُ زمنٌ ليس قصيراً في أعمار البشر، فما أدراك بما تفعله ثلاثةُ عقودٍ من الزمن بشكل الإنسان الخارجي؟ وما أدراك بما تغيّره داخل الإنسان؟

كان الحلم جنيناً في رحم الكلمات التي تغنت به وعبّرت عن توق أبناء الأمة العربية إلى مستقبلٍ يرقى إلى طموحاتهم التي ما فتئت تتحطم طموحاً إثر طموحٍ على صخرة الواقع التي تأبى إلا أن تقف في وجه ما يصبون إليه من وحدةٍ كبرى، تغنى بها في بداية ستينيات القرن الماضي زملاء لهم، جسّدوا حلمهم بها في نشيدٍ أطلقوه في مصر يومها، وهتفت له حناجرهم مرددةً: ((وطني حبيبي.. الوطن الأكبر)).

شاب الحالمون الذين شاركوا في النسخة الأولى من أوبريت ((الحلم العربي)) قبل ما يقرب من ثلاثة عقودٍ من الزمن، فهل شاب الحلم الذي تطلعوا لتحقيقه بعد كل هذه السنوات؟ وأين صار هذا الحلم اليوم؟

إذا كان التاريخ لا يعيد نفسه، كما يقول العارفون ببواطن الأمور، فلا أقل من أن نستعيد الأحلام القديمة ونحن نحتفل بصنّاع الأمل، في حضرة صانع الأمل الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال في حفل النسخة الأخيرة من مبادرة ((صُنّاع الأمل)):

((صناعة الأمل هي صناعة للحياة في منطقتنا، ولا يمكن مواجهة التحديات من دون تكاتف جميع الجهود. الشعوب تحيا على التفاؤل والأمل بغدٍ أفضل، والأجيال الجديدة مسؤولةٌ عن صناعة واقعٍ أفضل في مجتمعاتهم)). وأكّد أن ((نشر اليأس أكبر تحدٍّ تواجهه شعوبنا العربية، ولا بدّ من الاستمرار في صناعة الأمل والتفاؤل والإيجابية في الأجيال الجديدة)).

هذه الكلمات، التي تبعث الأمل وتجدد الحلم، تجعلنا نقول إن الحلم العربي لم يشب حتى لو شاب أولئك الذين أنشدوا له قبل ما يقرب من ثلاثة عقودٍ من الزمن، ربما تبدو السنوات في أعمار البشر كثيرةً، ولكنها في أعمار الشعوب والأمم قليلة، ما بقيت هذه الشعوب تؤمن بأن تحقيق الأحلام قد يتأخر، ولكنه لا يموت.