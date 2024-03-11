رمضان كريم

نبارك لكم بالشهر الفضيل، شهر الخير والبركة، حيث تتجلى أروع صور الإسلام والمسلمين، من تراحم وتعاطف وترابط ومحبة، رمضان شهر العبادة والتقرب إلى رب العالمين، وصفاء القلوب ونقاء السريرة.

نبارك للوطن، أرضاً هانئة مستقرة وآمنة مطمئنة، وقيادة كريمة عزيزة نفاخر بها الدنيا، تراعي أهلها وتوفر لهم سبل العيش الكريم، وتسهر على حمايتهم، وترفع من شأنهم، وتحنو على صغيرهم وكبيرهم، وتصد عنهم تقلبات الدهر.

ونبارك لأمة تحافظ على دينها، وتواجه شر كل طامع فيها، وتدافع عن قيمها، وتحارب فكراً يحاول هدم ثوابتها.

وندعو رب العزة القادر على كل شيء أن يزيل الكرب عن أشقائنا، ويؤلف قلوب من اختلفوا وتناحروا في بعض البلدان، ويوحد نواياهم، ليصونوا بلادهم من الدمار والقتل وإرهاب أهلهم، ويحميهم من نفوس فاجرة وضمائر مباعة، ويعيدهم إلى حضن بلادهم بعد اتباعهم لفئات لا تريد الخير لغيرها، ولا تعيش دون أن تحيل الأوطان إلى خرائب.

وندعو في هذا الشهر المبارك من لا ينسى عباده الصابرين، مجيب الدعوات، وميسر الأمور، الحق الذي لا حق غيره، القوي الجبار، أن يفك أسر الأقصى، ويحميه من ((قطعان)) المستوطنين، وأن يخفف عن أهل غزة، ويقهر كل متكبر معتد بسلاحه، ويخلصهم من الذين جلبوا الموت والتشريد والجوع لهم، ونسأله تعالى أن يزيل كل متطرف متغطرس من شياطين البشر، من استباحوا الحرمات، وتجاوزوا كل المحرمات، ويريهم سبحانه آية من آيات غضبه.

ربنا احفظ لنا ولي أمرنا، صاحب اليد البيضاء، رئيس دولتنا، الشيخ محمد بن زايد، وعضيده أخاه الشيخ محمد بن راشد، وكل شيوخنا، ويسر لهم أمورهم، وأنر طريقهم، وسدد خطاهم، ووفقهم في مساعيهم، ووسع عليهم سبل الخير، واجزهم من فضلك يا سميع، وسخرهم لمساعدة أهل غزة، وغيرها من البلاد، وبارك لهم في عطائهم، بحق هذا الشهر المبارك.