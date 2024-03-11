شهر رمضان هو شهر الخير والمحبة والتسامح، وهو شهر الغفران، ولذلك أسأل: لماذا لا تفكر الهيئات الرياضية من أندية وجمعيات ومؤسسات، أن تلتقي بعيداً عن الصراع والخلافات والانقسامات في الرأي، أو حتى في وجهات النظر المختلفة، ونبعد خلافاتنا، ونلتقي على الخير، لنعالج الكثير من القضايا الرياضية المختلفة، وتكون الجلسة على مائدة إفطار، تقام كل مرة في مكان يتم الاتفاق عليه، ويتحدد من القيادات الرياضية، وتكون بمثابة مجلس رمضاني نناقش فيه أمورنا الرياضية، بكل صراحة وتجرد، بعيداً عن العاطفة، لنتلافى العديد من السلبيات والهفوات بصورة ديمقراطية، مستثمرين بركة الشهر الفضيل علينا، والكل صائم، ولديه الاستعداد لتقبل الآراء والأفكار، من أجل رياضتنا التي تحتاج لمثل هذه الجلسات الودية الأخوية، بعيداً عن المكسب والخسارة، فالروح الرياضية هي الشعار الذي يجب أن نرفعه بمبدأ التسامح للتغلب على كل المتغيرات، ونطرح هموم الرياضة الإماراتية، وهي كثيرة ومتعددة، تتطلب جلسات حوارية بمنتهى الصدق والأمانة، وإذا فكرنا بروح رياضية، وبأسلوب حضاري، نستطيع أن نعالج قضايانا المصيرية بالود وبروح الأسرة الواحدة، بعيداً عن التوتر والتحدي، لأن شهر رمضان يجمعنا.

الذي دعاني لطرح هذا الاقتراح، هو ما أراه من دورات رمضانية منتشرة في كل مدن الدولة، وهي ظاهرة إيجابية مشجعة، تشهد اهتماماً رسمياً وشعبياً، ولكننا للأسف ننسى الأهم، وهو اللقاءات المطلوبة بين القيادات الرياضية، ونقاشها من أجل تطوير الواقع الرياضي، فهل هناك مانع؟.

أدعو من لديه الاستعداد لتبنّي الفكرة وطرحها، فقد شهدت الساحة الرياضية من قبل اجتهادات شخصية فردية، حققت نجاحات كبيرة ومفيدة للواقع الرياضي، وحققت النجاح والهدف المنشود، ونوقشت خلالها الكثير من القضايا بواسطة القيادات الرياضية، أيام الرجال المخضرمين، ومن الرعيل الأول القدامى، واليوم، البعض منهم تمنعهم ظروفهم أن يعيدوا جلسات الماضي، وأتذكر أننا وصلنا إلى حلول جزئية، فمن يتبنّى الفكرة ويبادر، فله الأجر في الشهر المبارك، وأعتقد بأنها ستكون البداية الصحيحة، فهل من مجيب يا جماعة الخير! والله من وراء القصد