رمضان والأسئلة العجيبة!

في أول أيام رمضان، وبعد أن تنتهي مراسم الإفطار وصلاة المغرب وأثناء أو بعد حفلة الشاي والقهوة وأطباق الحلويات ذات الوصفات المستعار معظمها من الإنستغرام، يحين موعد الأسئلة الوجودية الكبرى التي يوجّهها إليك غالباً المحيطون بك (أخوتك وأصدقاؤك وقراؤك على سبيل المثال) وأول تلك الأسئلة: س: كيف كان أول يوم في رمضان؟ ( ج /مثل كل أيام رمضان التي مرت لعشرات السنين) س/ كيف كان الصيام والصداع و..؟ ج/ لا صداع ولا هُم يحزنون صيام عادي... إلخ.

فجأة تنتبه إلى أنك ربما فوت عليهم فرصة أن يحظوا بنميمة معتبرة كانوا يتوقعونها، فيغيرون الأسئلة إلى محاولة تشريح لأطباق مائدة الإفطار.. وهنا تكون الصدمة! س: ماذا أفطرتم؟ ج / تمر وماء وقليل من الشوربة.. لحظات صمت تطول بانتظار بقية المنيو. لكنك تكتفي بالصمت، فتكون الصرخة الكبرى: فقط؟ نعم للأسف، وتجنباً لصدمات غير مأمونة الجوانب تحتمي بعذر حاسم: الطباخ مسافر، والشغالة هربت من يومين! فلم أقدر على غير ذلك.

الحمد لله، مرت العاصفة، ساحبة ذيولها وصوت هامس يتناهى لأذنك: لاحول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله عليها، نعم، الحمد لله على السراء والضراء، هروب الشغالات ثقافة سائدة في مجتمعنا لا يمكن أن تتخلى عنها هذه الفئة، ولم تستطع الجهات المسؤولة إيجاد حل ينقذنا من هذا الهدر والابتزاز المالي الذي نتعرض له منذ عقود مضت، والأزمة حين يحصل الهروب في رمضان، هنا الصدمة التي تشعر معها أنك تحتاج لموكب لطم وليس مجرد مواساة.

انتهت الأسئلة لليوم الأول.

هذه الأسئلة لا تقل وجودية وخطورة عن تلك الأسئلة المحورية التي توجه في كل رمضان للسادة المشايخ في البرامج الدينية: قطرة العين تفطر يا شيخ؟ قطرة الأذن، قطرة الأنف، تذوق الطعام؟ الكحل يفطر؟ الإبرة؟ المكياج؟ العطر؟ تقبيل الزوجة؟ لكني نسيت وأكلت نصف صحن المحشي فهل أفطرت أم لا؟ هذه أسئلة أسمعها ويسمعها الوطن العربي منذ اختراع الراديو!!

أخيراً.. كل رمضان وصيامكم لله وحده، وذاكرتكم أكثر تألقاً من ذاكرة القطرات والمكياج وروائح العطور النفاذة..