«غوغل» تعدل سلوك «جيميناي» اليساري!

قال سيرجي برين، المؤسس المشارك في شركة ((غوغل))، لمجموعة من المتحمسين للذكاء الاصطناعي إنه خرج من تقاعده ((لأن مسار الذكاء الاصطناعي مثير للغاية)).

وكان سيرجي يتحدث إلى رواد أعمال في ((إيه جي آي هاوس)) بمنطقة هيلزبورو، كاليفورنيا، جنوب سان فرانسيسكو، حيث كان المطورون والمؤسسون يختبرون نموذج الذكاء الاصطناعي ((جيميني)) من ((غوغل)). ويرمز ((إيه جي آي)) إلى الذكاء الاصطناعي العام، الذي يمكنه إكمال المهام بنفس مستوى البشر أو أفضل.

وخلال الرد على أسئلة الجمهور، ناقش برين تأثير الذكاء الاصطناعي على البحث وكيف يمكن لشركة ((غوغل)) الحفاظ على مكانتها في سوقها الأساسي مع استمرار الذكاء الاصطناعي في النمو. وعلق أيضاً على الإطلاق المعيب الشهر الماضي لمولد الصور من غوغل، الذي سحبته الشركة بعد أن اكتشف المستخدمون معلومات غير دقيقة وردوداً مشكوكاً فيها.

وقال برين ((لقد أفسدنا بالتأكيد عملية توليد الصور. أعتقد أن ذلك كان في الغالب بسبب عدم إجراء اختبارات شاملة. ومن المؤكد أن ذلك، لأسباب وجيهة، أزعج كثيراً من الناس)). وقالت ((غوغل)) إنها تخطط لإعادة إطلاق ميزة توليد الصور قريباً.

وفي بعض الإجابات كان برين يقول إنه يقدم إجابات ((شخصية))، بدلاً من تمثيل الشركة. وقال ((إن رؤية ما يمكن أن تفعله هذه النماذج عاماً بعد عام أمر مذهل)). وفيما يتعلق بالتحديات الأخيرة مع جيميناي التي أدت إلى نتائج صور معيبة، قال برين إن الشركة ليست متأكدة تماماً من سبب ميل الردود إلى اليسار، بالمعنى السياسي.

وأضاف ((لم نفهم تماماً سبب ميله إلى اليسار في كثير من الحالات))، لكن ((هذه ليست نيتنا)). وأضاف برين أن الشركة قامت مؤخراً بإجراء تحسينات في الدقة بنسبة تصل إلى 80% في بعض الاختبارات الداخلية.

وتمثل تعليقات برين المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول تنفيذي في الشركة عن مسألة جيميناي في لقاء مباشر. وقال برين إن غوغل ليست وحدها في كفاحها لتحقيق نتائج دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. واستشهد بخدمات ((تشات جي بي تي)) من وخدمات ((جروك)) كأدوات للذكاء الاصطناعي ((تقول بعض الأشياء الغريبة جداً الموجودة والتي تبدو بالتأكيد في أقصى اليسار، على سبيل المثال)).

وأضاف أن الهلوسة، أو الاستجابات الخاطئة لمطالبة المستخدم، لا تزال ((مشكلة كبيرة في الوقت الحالي)). وتابع ((لقد جعلناهم يهلوسون بشكل أقل فأقل بمرور الوقت، لكنني بالتأكيد سأكون متحمساً لرؤية اختراق يقترب من الصفر)). ((لكن لا يمكنك الاعتماد على الاختراقات فحسب، لذلك أعتقد أننا سنستمر في القيام بالأشياء الإضافية التي نقوم بها لخفضها بمرور الوقت)).