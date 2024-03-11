تقارير إسرائيلية عن مقتل الرجل الثاني بالجناح العسكري لحركة حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تتحقق

ما إذا كان ثاني أعلى قائد عسكري في حركة (حماس) قد قُتل في ضربة جوية في غزة،

اليوم الاثنين،

بينما تعثرت المحادثات التي كانت تهدف للتوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة بالتزامن مع شهر رمضان.

وإذا تأكد مقتل مروان عيسى فإنه سيكون القائد الأعلى رتبة في حماس الذي تقتله إسرائيل في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر والتي دمرت القطاع الفلسطيني وقتلت الآلاف.

ويشار إلى عيسى بلقب "رجل الظل" لقدرته على التواري عن أعين إسرائيل، وهو من بين ثلاثة قيادات في حماس خططوا لهجوم السابع من أكتوبر، ويعتقد أنهم يديرون العمليات العسكرية للحركة في إطار الحرب الجارية منذ الهجوم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات وسط غزة، ليل السبت، حيث كانت لديها معلومات استخباراتية عن موقع عيسى الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

وأضاف التقرير أن خمسة أشخاص قُتلوا في الهجوم.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إسرائيل تتحقق مما إذا كان مروان عيسى من بين القتلى أم لا.

وقال مصدر فلسطيني إن الإسرائيليين استهدفوا موقعا اعتقدوا أن عيسى يختبئ فيه، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن مصيره. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا حركة حماس حتى الآن على التقارير الإعلامية.

وقالت إسرائيل أمس الأحد في بيان حول عملياتها خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة إن قواتها قتلت مسلحين في وسط غزة دون أن تذكر المخيم بالاسم.

وقال الوزير في الحكومة الإسرائيلية خيلي تروبر في مقابلة مع القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي اليوم "لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة".

وأضاف "إذا تمت بالفعل تصفية مروان عيسى، الذي يعد إلى حد كبير رئيس الأركان العسكرية لحماس، فهذا إنجاز عظيم للجيش الإسرائيلي وشين بيت (جهاز الأمن الداخلي)... ما زلت لا أعرف ما إذا كان قد تسنى إقصاؤه أم لا. أنتظر تلقي المؤشرات بفارغ الصبر".

قائمة مطلوبين

يحتل عيسى مرتبة متقدمة في قائمة المطلوبين لإسرائيل إلى جانب قائد الجناح العسكري محمد الضيف، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، اللذين يُعتقد أنهما خططا لهجوم السابع من أكتوبر.

وإذا تأكد مقتل عيسى فإنه قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، رغم أن إسرائيل تقول إن المحادثات مستمرة من خلال وسطاء مصريين وقطريين.

وتحمل حماس إسرائيل مسؤولية تعثر المحادثات لرفضها تقديم ضمانات لإنهاء الحرب وسحب القوات. وتريد إسرائيل هدنة مؤقتة للسماح بتبادل الرهائن لكنها قالت إنها لن توقف حربها حتى تقضي على حماس.

وكان المفاوضون يريدون وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان الذي بدأ اليوم الاثنين، لكن مسؤولين فلسطينيين بقطاع الصحة قالوا إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة غزة في الساعات الأولى من الصباح أدت لمقتل 16 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسعفون إن الضربة، التي وقعت عند الفجر في حي الزيتون، أحد أقدم أحياء مدينة غزة، أصابت منزلاً لعائلة أبو شمالة، ما أدى لمقتل من كانوا بداخله.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن فلسطينيين قتلا أيضاً في غارة جوية على منزل في خان يونس بينما كان سكانه يتناولون إفطارهم بعد صيام أول أيام شهر رمضان.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على الواقعتين لكن الجيش الإسرائيلي قال إن قواته قتلت في وسط غزة نحو 15 مسلحاً في قتال متلاحم وضربات جوية. وأضاف أن قواته في خان يونس، حيث تركز جانب كبير من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، استهدفت مواقع قالت إن مسلحي حماس يستخدمونها.

وواصلت الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط والمؤيدة للفلسطينيين هجماتها، إذ قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت عدة طائرات مسيرة على موقع في منطقة الجولان التي تحتلها إسرائيل، كما جرى الإبلاغ عن حادثتين جديدتين في البحر الأحمر حيث تهاجم حركة الحوثي اليمنية السفن.

غوتيريش يدعو للهدنة

أدى الصراع إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتكدس العديد منهم في خيام مؤقتة في جنوب مدينة رفح، وسط شح في إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية.

ومع بداية شهر رمضان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة في غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإزالة العوائق أمام المساعدات المنقذة للحياة.

وقال غوتيريش للصحفيين إن التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى "دائرة من الجحيم أكثر عمقا".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع السكان يواجهون خطر المجاعة وأن المساعدات المتدنية لا تكاد تلامس الحد الأدنى للاحتياجات اليومية. وتركز وكالات الإغاثة الآن جهودها على توصيل المساعدات عبر البحر.

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