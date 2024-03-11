تصفية 3 إرهابيين جنوب غربي الصومال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الصومالي، تصفية 3 من ((ميليشيا الخوارج)) في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين جنوب غربي البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية ((صونا))، أمس الاثنين، استهدفت العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى تجمعاً لعناصر ميليشيا الخوارج أثناء تخطيطهم لعملية إرهابية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها.
وطبقاً للوكالة، يشن الجيش الوطني عمليات عسكرية لملاحقة فلول ميليشيات الخوارج في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلى وجلمدج وجوبالاند، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف
الإرهابيين.
ويستخدم الصومال عبارة ((ميليشيا الخوارج)) للإشارة إلى حركة الشباب.
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أكّد الأسبوع الماضي، في كلمة له بمناسبة تخريج دفعة جديدة من القوات الصومالية الخاصة المعروفة باسم ((غور غور))، أنّ أولويته هي إصلاح الجيش والقضاء على هذه حركة الشباب المتطرفة واستعادة القانون والنظام في البلاد بأكملها قبل انتهاء ولايته في العام 2026.
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