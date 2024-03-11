تصفية 3 إرهابيين جنوب غربي الصومال

أعلن الجيش الصومالي، تصفية 3 من ((ميليشيا الخوارج)) في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين جنوب غربي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ((صونا))، أمس الاثنين، استهدفت العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى تجمعاً لعناصر ميليشيا الخوارج أثناء تخطيطهم لعملية إرهابية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها.

وطبقاً للوكالة، يشن الجيش الوطني عمليات عسكرية لملاحقة فلول ميليشيات الخوارج في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلى وجلمدج وجوبالاند، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف

الإرهابيين.

ويستخدم الصومال عبارة ((ميليشيا الخوارج)) للإشارة إلى حركة الشباب.

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أكّد الأسبوع الماضي، في كلمة له بمناسبة تخريج دفعة جديدة من القوات الصومالية الخاصة المعروفة باسم ((غور غور))، أنّ أولويته هي إصلاح الجيش والقضاء على هذه حركة الشباب المتطرفة واستعادة القانون والنظام في البلاد بأكملها قبل انتهاء ولايته في العام 2026.

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