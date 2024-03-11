قصف في الخرطوم يبدد آمال «هدنة رمضان»

قصف سلاح الجو في الجيش السوداني، مناطق تمركزات لقوات الدعم السريع في عدة أحياء من الخرطوم، أمس، رغم الدعوات لإقرار هدنة في السودان خلال شهر رمضان.

وتواصلت الاشتباكات بمختلف الأسلحة في عدد من محاور القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسمعت أصوات انفجارات وقذائف مدفعية بمنطقة الإنقاذ قرب تمركز قوات الدعم السريع ناحية المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم. وقال شهود عيان، إن أعمدة الدخان تصاعدت من مبانٍ قرب المدينة الرياضية وحي المعمورة جنوب شرقي العاصمة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة.

ووضعت الحكومة السودانية، 4 شروط لتنفيذ الهدنة، إذ طالب الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بالخروج من جميع المناطق التي تسيطر عليها في العاصمة الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان، إضافة إلى ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض في وسط البلاد.

إجراءات

وطالبت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بفعل المزيد من أجل إنهاء معاناة السودانيين، إذ دعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصراع في السودان.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص الجديد إلى السودان، توم بيريللو، أمس، جولة للالتقاء بالشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل بحث توحيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

ومنذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي، انهارت 4 هدن سابقة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كانت كلها في الأشهر التسعة الأولى من الحرب، ولم يصمد أي منها سوى ساعات قليلة.

ملف أسرى

في الأثناء وعلى وقع استمرار المعارك، تبادل طرفا الصراع اتهامات في شأن ملف الأسرى.

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، ما ذكرته قوات الدعم السريع، أول من أمس، في شأن رفض القوات المسلحة تسلم مئات الضباط والجنود ممن تم أسرهم في المعارك بين الطرفين المتقاتلين.

ووصف الناطق العسكري في بيان تصريحات قوات الدعم السريع بأنها أكاذيب وتزييف للحقائق درجت عليها قوات الدعم السريع بحديثها عن رفض تسلم 537 أسيراً بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف في بيان: توضح القوات المسلحة أنها لم تتلقَ من المنظمة الدولية أي اتصالات أو مكاتبات تتعلق بهذا الشأن، وأن ما أصدرته قوات الدعم السريع محض أكاذيب.

وأعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، رفض الجيش تسلم المئات من ضباطه وجنوده المأسورين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأبدت قوات الدعم السريع في بيان لها، أسفها لرفض قيادة القوات المسلحة تسلم 537 أسيراً من أفرادها ومنتسبي القوات النظامية الأخرى كبادرة حسن نوايا تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، وأوضحت أن قيادة قوات الدعم السريع بادرت بإطلاق سراح 537 فرداً من أسرى القوات المسلحة لدى قوات الدعم السريع، وبناء على ذلك خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وظلت على تواصل معها من أجل استكمال إجراءات إطلاق سراح الأسرى، ومن ثم تسليمهم للقوات المسلحة وفقاً لما هو متعارف عليه وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية الدولية.

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