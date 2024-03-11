انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة ((يو كاي إم تي أو)) البريطانية للأمن البحري، أمس، بتلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. ولفتت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، إلى أن ربان السفينة أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة إلى جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تغريدة في حسابها في منصة ((X))، إلى أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 71 ميلاً بحرياً جنوب غربي الصليف اليمني. وأوضحت أن انفجاراً وقع في محيط سفينة جنوب غربي ميناء الصليف اليمني، مضيفة أن الربان أكد سلامة السفينة وطاقمها، كما أهابت بالسفن أن تبحر بحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب.

تلوث بيئي

من جهة أخرى، وضعت الحكومة والأمم المتحدة، خطة لتجنب تلوث بيئي في البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية روبيمار خلال أسبوعين. وتعهدت المنظمة الأممية، بتقديم الآليات والدعم التقني الذي سيساعد اليمن على تجنب انسكاب الزيت من السفينة التي غرقت بعدما استهدفها الحوثيون منتصف الشهر الماضي.

وفي لقاء جمع خلية الأزمة الحكومية، مع فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث، تمت مناقشة خطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة وتلافي الأخطار والآثار المترتبة عليها. وأكد منسق فريق الخبراء الأمميين، نبيل الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية للاستجابة لتبعات حادثة غرق السفينة باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة، للإسهام في تقييم وضعها وتفادي أي كارثة بيئية محتملة.

ووفق كبير خبراء الأمم المتحدة، كُرس اللقاء لمناقشة خطة الإنقاذ المقترحة من الحكومة اليمنية وتطويرها وأن يتم تفعيلها خلال أسبوعين، إذ سيقوم الفريق في الأسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وبعدها يتم البدء في تنفيذ الخطة.

كسر عزلة

إلى ذلك، اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الحوثيين بمحاولة كسر عزلتهم الدولية عبر التصعيد في البحر الأحمر، ومحاولة فرض أمر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين يقاومون ببسالة مشروعهم على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.

وأكد العليمي في خطاب له، أن النتائج والآثار المترتبة على الأعمال العدائية المارقة، أثرت بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط إمداده بالسلع المنقذة للحياة، مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية، ما يسرّع من احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي تم تفاديها طوال السنوات الماضية، فضلاً عن عسكرة البحر الأحمر والمياه الإقليمية، وأخطار التلوث البيئي، وفقدان مصادر رزق الصيادين ونفوق الأحياء البحرية والتي من شأنها ترك آثار مستدامة على الأمن الغذائي اليمني.

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