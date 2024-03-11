الاتحاد الأوروبي يجلي موظفيه الدبلوماسيين من هايتي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إجلاء كل طاقمه الدبلوماسي من هايتي بسبب التدهور الدراماتيكي في الوضع الأمني، بعد سيطرة العصابات المسلحة على أجزاء واسعة من العاصمة.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو: ((أخرجنا ونقلنا وأجلينا كل طاقم الاتحاد الأوروبي من هايتي)).

في الأثناء، توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى جامايكا، أمس، لحضور اجتماع طارئ لمجموعة الكاريبي (كاريكوم) في شأن الأزمة في هايتي. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية ناقش خصوصاً الجهود الرامية إلى تسريع انتقال سياسي في هايتي عبر إنشاء هيئة رئاسية مستقلة.

وما زالت العاصمة بور أو برنس غارقة في أعمال عنف مرتبطة بعصابات. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها أجلت عدداً من موظفي سفارتها وعززت الفِرَق المسؤولة عن أمنها. وقالت السفارة عبر منصة ((X))، إنّ تزايد عنف العصابات في محيط السفارة الأمريكية والمطار، دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ ترتيبات للسماح بمغادرة موظفين إضافيين في السفارة.

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