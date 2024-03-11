موسكو: «الناتو» سيشارك في «احتلال ودي» لأوكرانيا

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن الغرب إذا ما دخل أوكرانيا فلن يذهب إلى الخطوط الأمامية، وإنما سيشارك في ((احتلال ودي)) لمؤخرة الجيش الأوكراني.

جاء ذلك في تصريحات ميروشنيك لراديو ((سبوتنيك))، حيث قال إن الغرب سينخرط في ((الاحتلال الودي)) لأراضي البلاد، بما في ذلك السيطرة على التربة السوداء، والأصول المملوكة بالفعل لشركات غربية. وأضاف: ((العسكريون الغربيون لن يذهبوا إلى الخطوط الأمامية، لكنهم سيحلون ببساطة محل الأوكرانيين في الوحدات الخلفية، وسيقفون على الحدود مع بيلاروس، وسيوفرون الحماية للجسور الحدودية والمعابر، وهو ما يسمى بـ الاحتلال الودي بكل المقاييس)).

وأشار ميروشنيك، إلى أن الحديث يدور حول السيطرة على مناطق معينة، أما اقتصادياً ((فقد دخلوا هناك بالفعل، وهناك عدد من الشركات الغربية، مثل بلاك روك وتوابعها، ومنسانتو، وغيرها، وهي بالفعل من أكبر الشركات التي تسيطر على ملايين الهكتارات من التربة السوداء والأراضي الزراعية في أوكرانيا، فما المانع من حمايتها والسيطرة عليها؟)).

وأضاف: ((إضافة إلى ذلك، فإن الغرض من الإدخال المحتمل للأفراد العسكريين الغربيين هو دفع الأوكرانيين الذين كانوا يجلسون في المؤخرة إلى خط المواجهة، كي يموتوا من أجل مصالح الغرب)).

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد طرح، 26 فبراير الماضي، خلال اجتماع في باريس حول دعم أوكرانيا، إرسالاً محتملاً لقوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا، وهو مقترح ناقشه ممثلو 20 دولة غربية.

استعداد روسي

في الأثناء، قال الكرملين، أمس، إن دعوة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الأوكرانية أمر مفهوم تماماً، وإن روسيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن كييف هي التي استبعدت إجراء محادثات بسبب وجهة نظرها الخاطئة بأن الغرب قادر على هزيمة روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: ((من المفهوم تماماً أن البابا فرنسيس تحدث من أجل إجراء مفاوضات))، مشيراً إلى أنّ الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث مراراً عن استعداد روسيا وانفتاحها على المفاوضات، لكن أوكرانيا هي التي ترفض. وأوضح أن الوضع في ساحة المعركة يظهر أن آمال الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خاطئة.

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