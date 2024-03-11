إسرائيل وجنوب لبنان.. تصعيد مستمر

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارة استهدفت أحد المنازل في أطراف بلدة الجبين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية. وألقت طائرات إسرائيلية، منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان، تحذر السكان من أن حزب الله ينشر أسلحته وعناصره في بلداتهم، في وقت شن الحزب سلسلة هجمات بالطيران المسير على مواقع إسرائيلية، بما في ذلك في الجولان.

تحذير سكان

ووفق موقع ((سكاي نيوز عربية))، تُحمّل المنشورات الإسرائيلية حزب الله ما يلحق بسكان الوزاني، نتيجة وضع الحزب أسلحته في بلداتهم. وتقول المنشورات الإسرائيلية: ((يا ابن الجنوب.. حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم)).

وحسب المنشورات، فإن حزب الله يدخل عناصره وأسلحته إلى مناطق سكنية في الوزاني.

وأعلن حزب الله، أول من أمس، إطلاق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.

هجوم مسيّر

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هدفين جويين معاديين عبرا الحدود من لبنان إلى الجولان وسقطا في مناطق مفتوحة. وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت موقعاً عسكرياً لحزب الله في منطقة الجِبّين الحدودية، وأصابت الليلة قبل الماضية موقعاً للحزب في منطقة الطيبة.

وقال الحزب، إنه شن هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ على مقر إسرائيلي للدفاع الجوي في هضبة الجولان.

كما استهدف الحزب موقع جل العلام وتجمعاً ‏للجنود الإسرائيليين في تلة ((الطيحات)). وقالت ((الجماعة الإسلامية)) اللبنانية، إن ثلاثة من مقاتليها لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان الأحد، شيعت جنازاتهم، أمس.

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