رمضان غزة.. خيم النازحين يلفها الحزن

يخيم الحزن على خيم النازحين في قطاع غزة لاسيما في رفح، حيث يتكدس 1.5 مليون ممن فروا من القصف والمعارك، ليجدوا أنفسهم فريسة الجوع والعطش حتى في شهر رمضان.

((حسبي الله ونعم الوكيل))، تقول ميساء البلبيسي (39 عاماً)، وهي من مخيم جباليا في شمال غزة، وقد وقفت باكية تضرب كفاً بكف، وطفلتها الرضيعة بين ذراعيها، أمام خيمة بسيطة محتوياتها بالية، وسط سوق الشابورة في مخيم رفح.

بدت المرأة المنقبة المتشحة بالسواد حداداً على أقاربها والدمار الذي لحق ببيوتهم، حائرة ماذا ستعد للإفطار في أول أيام رمضان، فلا يوجد في الخيمة سوى حبة طماطم واحدة مع علبة جبن صغيرة دون أي قطعة خبز.

ويروي زوجها زكي حسين أبو منصور (63 عاماً) كيف اقتحمت إسرائيل خان يونس، وحيث كانا نازحين في فترة أولى، بدون إنذار راحت الدبابات تقصف المنازل واستمر القصف فوق رؤوسهم سبع ساعات. ويضيف: ((بعدها خرجنا بما علينا من ملابس، الحياة هنا صعبة جداً، حتى إنني فقدت 20 كيلوغراماً من وزني، وأنا أعاني من السكر والضغط والقلب، نحن غير قادرين على شراء كيلو بندورة، العالم بحكومة ونحن بحكومتين، فتح وحماس يحكموننا، والجهتان لا تكترثان بنا)). وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، أن 25 شخصاً توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف، متوقعاً أن يكون العدد أعلى بكثير لأن عشرات الأطفال يتوفون أسبوعياً ولا يصلون إلى المستشفيات.

وخلت سوق رفح من مظاهر الزينة الخاصة برمضان، مع فقدان معظم أصناف الطعام والخضراوات والحلوى ما عدا بسطات قليلة تعرض بعض القطايف المحشوة بالمكسرات أو الجبن بسعر يصل إلى 80 شيكلاً (22 دولاراً) للكيلوغرام، وهو ما يفوق قدرة معظم الناس. وفي ميدان العودة وسط رفح، تعرض بعض البسطات فوانيس صغيرة، ويعرض شبّان معلبات التونة والفول والحمص والجبن وزبدة الفستق وتموراً مصرية، اشتروها من نازحين حصلوا عليها كمساعدات. ويعرض آخرون بضعة أرغفة من خبز الصاج المخبوز على موقد حطب.

ويتحدث النازحون بلسان واحد، معبرين عن ألمهم وحزنهم، إذ يقول جمال الخطيب: ((لا يوجد أصلاً طعام، فكيف سنفطر في رمضان؟ كيف سنفرح ولا مأوى ولا كهرباء ولا ماء؟)).

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