نداء أممي لـ «إسكات الأسلحة» في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى إسكات الأسلحة في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بمناسبة شهر رمضان، والذي مر أول أيامه على وقع القصف المستمر وسقوط الضحايا في غزة.

وقال غوتيريش لصحافيين: ((بداية شهر رمضان المبارك، هو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن، لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة)).

وقال: ((ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري)).

وأضاف غوتيريش: ((في الوقت نفسه، وبروح رحمة شهر رمضان، أدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً)). وقال: إن ((عيون العالم تراقبنا، التاريخ يراقبنا، لا يمكننا غض الطرف)).

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من احتمال شن إسرائيل هجوماً برياً على رفح يُسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم.

قصف وجوع

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر كجهات وسيطة، إنه سيتم تسريع الجهود الدبلوماسية في الأيام العشرة المقبلة، بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق خلال النصف الأول من رمضان.

ولم يهدأ القتال ولا القصف المدفعي والغارات الجوية في اليوم الأول من رمضان في غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تودي إلى تفاقم المجاعة.

وصباح اليوم الـ 157 للحرب، أفادت وزارة الصحة في القطاع، عن 67 قتيلاً و106 جرحى سقطوا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت إن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرق، واتهمت الجيش الإسرائيلي بمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

حصيلة حرب

وارتفعت حصيلة الحرب، وفق أرقام وزارة الصحة بغزة، إلى 31112 قتيلاً و72760 جريحاً، 72 % منهم من الأطفال والنساء. وقال عوني الكيال (50 عاماً) النازح في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر: ((بدأ رمضان حزيناً ومتشحاً بالسواد وطعم الموت والدم وأصوات الانفجارات والقصف، سمعت صوت المسحراتي وهو شاب متطوع يجول بين الخيم واستيقظت في خيمتي البسيطة وصرت أبكي على حالنا)).

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن غارة استهدفت وقت السحور منزل عائلة بركات في حي الجنبية برفح وخلّفت أربعة قتلى بينهم ثلاث نساء وعدد من الجرحى.

ورغم تكرار الدعوات إلى وقف الحرب، تتمسك إسرائيل بخطتها لمهاجمة رفح حيث يتكدّس 1.5 مليون من النازحين في ظروف كارثية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مقابلة مع صحيفة ((بوليتيكو)) ردّاً على سؤال عما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح: ((سنذهب إلى هناك، لن نتركهم. أنا لدي خطّ أحمر، هل تعرفون ما هو؟ ألا يتكرّر السابع من أكتوبر أبداً)).

تصفية قيادي

وألمح نتانياهو إلى تصفية القيادي في حركة حماس مروان عيسي. وقال في شريط فيديو: ((لقد قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس، 3 و2 و1 في الطريق))، بحسب قناة ((أي نيوز 24)) الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: ((نحن في الطريق إلى النصر الكامل، في الطريق إلى هذا النصر، قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس.، 3 و2 و1 في الطريق، كلهم فانون، وسنصل إليهم واحداً بعد الآخر)).

وكانت تقارير قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية أخيرة وسط القطاع.

وتقول التقارير، إن خمسة فلسطينيين قتلوا في الغارة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.

وفي وسط غزة، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قتلت نحو 15 مسلحاً في قتال متلاحم وضربات جوية. وأضاف الجيش، أن قواته في خان يونس، حيث تركز جانب كبير من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، استهدفت مواقع قال إن مسلحي حماس يستخدمونها.

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