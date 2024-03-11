قضاء الصلوات الفائتة.. كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلوات؟

يقول السائل:



كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلوات؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب وبالله التوفيق:

أولاً: على من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى.

ثانياً: عليه أن يشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب، فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها)) (أبو داود في سننه)، وذلك لكي يحوز فضيلة الوقت وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

وله أن يقضي عدداً مما فاته من الصلوات في يوم واحد وفي أي وقت شاء من ليل أو نهار والله المستعان. والله تعالى أعلم.



