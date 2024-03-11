ماسة عدنان: رمضان الشهر الأفضل لتحقيق المكاسب

ترى الفارسة المتألقة، ماسة عدنان، نجمة سباقات القدرة، أن رمضان شهر للعبادة والتقرب إلى الله، والراحة النفسية التامة مع تغيير البرنامج اليومي وتجديد الطاقة.

وتقول ماسة عن طقوسها الرمضانية في حديث مع ((البيان))، إنها تختلف بطبيعة الحال عن بقية أيام العام، لأن رمضان شهر عظيم ومختلف، كما تركز على العبادات بشكل أكبر مع قراءة القرآن وأداء صلاة التراويح، ولأنها مرتبطة بوظيفة فإن الذهاب إلى العمل حسب المواعيد المحددة يكون ملزماً، لكن العودة تكون مبكرة، للقيام ببعض المهام المنزلية مثل المشاركة في إعداد الطعام، ففي رمضان هناك دائماً أكلات خاصة ومحببة، كل إنسان حسب ثقافته الغذائية والعادات، التي نشأ عليها.

وأشارت إلى أن رمضان يمثل لها شهراً للتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء، والوجود لعدد ساعات أكثر في المنزل، موضحة أن اجتماع الأسرة حول المائدة الرمضانية يعتبر عيداً، وأضافت: ((في بقية أيام العام هنالك الكثير من الأسر، بسبب ظروف العمل أو الدراسة لا تجتمع على المائدة لفترة طويلة، أما في رمضان فإن الجميع يحرص على تناول الإفطار بشكل جماعي مع الأسرة، ومع الأصدقاء أحياناً، وهذا يخلق نسيجاً اجتماعياً قوياً)).

وأكدت ماسة، التوقف عن ممارسة رياضة الفروسية في رمضان، باعتبارها تستغرق زمناً طويلاً، ولأن نشاط القدرة يكون متوقفاً عادة. وأضافت: الرياضة لابد منها والاستمرار مهم للمحافظة على الصحة والرشاقة، وفي رمضان أتدرب يومياً بصالة الجمانيزيوم مع بعض الأنشطة الأخرى.

وأضافت: صحيح أن الفروسية تتطلب الرشاقة، لكن في رمضان أتناول الوجبات بشكل طبيعي، لأن الصيام يقلل الوزن، ومع ممارسة الرياضة استطيع أن أحافظ على وزني، لذلك أرى أن شهر رمضان يمكن أن يكون مناسباً لكل شيء إيجابي.