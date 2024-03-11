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شارع البلدية القديم بديرة.. تجربة فريدة للتسوق والسياحة

3/11/2024 7:17:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعدّ السوق الرمضاني في شارع البلدية القديم بديرة في دبي من الأماكن السياحية والتجارية المفضلة للزيارة والتجارة، وبمجرد دخول هذا السوق، فإن الزائر يشم رائحة نكهات التوابل والبهارات المميزة، التي تنتشر في جميع أرجائه وأزقته، وهو ما يوفر تجربة فريدة للتسوق والسياحة.

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