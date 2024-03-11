شارع البلدية القديم بديرة.. تجربة فريدة للتسوق والسياحة
التاريخ
3/11/2024 7:17:48 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يعدّ السوق الرمضاني في شارع البلدية القديم بديرة في دبي من الأماكن السياحية والتجارية المفضلة للزيارة والتجارة، وبمجرد دخول هذا السوق، فإن الزائر يشم رائحة نكهات التوابل والبهارات المميزة، التي تنتشر في جميع أرجائه وأزقته، وهو ما يوفر تجربة فريدة للتسوق والسياحة.
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