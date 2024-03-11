روبوتات و«هولوجرام تفاعلي» تقود سباق التوعية المستدامة

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

هل تخيلت يوماً ما أن تنافس الروبوتات وتقنية ((هولوجرام)) المؤثرين في وسائط التواصل الاجتماعي، بخلق محتوى بنّاء وفريد من نوعه؟

هكذا ترسم أبوظبي صورة مختلفة عن مستقبل التوعية البيئية المستدامة، بخلق فاعلين جدد في هذا الحراك البيئي، إذ ركز المحور الخاص بالتعليم والتوعية البيئية الأكثر تأثيراً ضمن الرؤية المئوية البيئية 2071 التي أطلقتها هيئة البيئة بأبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على الجهود المستدامة للإمارة في تدشين منظومة توعية تعليمية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والبرامج غير التقليدية لدعم التعليم مدى الحياة، وبناء القدرات متعددة المهارات، وتنمية الرقابة البيئية لدى الأفراد والمؤسسات.

ويقوم المحور الخاص بالتوعية البيئية على تعزيز مهارات الإعلاميين وخلق مؤثرين بيئيين قادرين على إدارة ابتكار محتوى إعلامي قوي ومتنوع، فضلاً عن إنشاء رابطة خبراء ونشطاء بيئيين يستفيدون من المنصات الاجتماعية والعلمية الحقيقية أو الافتراضية كافة لترك بصمة توعية نزيهة، ويرسم المحور نهجاً مغايراً ستعمل وفقه الروبوتات البيئية في الأماكن والبيئات الطبيعية التي يرتادها العامة لتتفاعل مع المجتمع وتنشر التوعية والإحصاءات والتحذيرات وتقدم الدعم والإرشاد، كما تستند الرؤية المئوية البيئية 2071 إلى ابتكار منصات بيئية مجتمعية في الأحياء السكنية، لتطرح برامج وحملات توعية مستمرة مبتكرة وعميقة وتفاعلية وتشاركية مع مختلف الفئات العمرية هدفها نشر الوعي في المجالات المختلفة كالقوانين والبرامج والإحصاءات والتحديات والإرشادات البيئية التي تستهدف جميع أفراد المجتمع بصورة مبسطة وذكية.

رقابة

ولأن التضافر المجتمعي وتد عتيد يشد أزر الجهود الوطنية، فالرقابة الذاتية تعد محوراً مهماً في رسم أبعاد توعية هادفة على المدى الطويل، فيركز محور التعليم والتوعية البيئية، على تعزيز الرقابة الذاتية وتنمية المسؤولية لدى الجميع ليصبح كل فرد رقيباً وتصبح كل مؤسسة رائدة في الحفاظ على البيئة، عبر بناء روابط عميقة وهادفة مع الأفراد والمؤسسات، وتكثيف إشراكهم والتركيز على المبادرات التحويلية لتحفيز المجتمع وتنميته وتوجيهه في ظل الاختلافات العديدة والتغيرات السريعة.

وكون البنية التحتية العلمية أساساً محورياً داعماً، فقد رسمت هيئة البيئة بالتعاون مع شركائها رؤية مستقبلية استثنائية مبنية على ضمان استعداد خريجي المدارس المهنية والجامعات لدخول سوق العمل بمهارات متعددة تدمج مجالاتهم في الاستدامة البيئية بحسب المجال التخصصي ((كالاستدامة البيئية في الهندسة الطبية أو في ريادة الأعمال أو في الإدارة أو الذكاء الاصطناعي)) وغيرها، عبر الشراكات العالمية مع القطاعين الأكاديمي والخاص، فضلاً عن إدخال التعليم البيئي مدى الحياة المناهج الدراسية من مرحلة الطفولة، وصولاً إلى برامج التطوير المهني والاحترافي البيئي.