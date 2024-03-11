النخلة.. رمزية وحياة من أعماق الصحراء

يستحضر شهر رمضان المبارك هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً، تناقلتها الأجيال على مر السنين، هي جزء من إرث البلاد الثقافي، الذي حرصت الدولة على إدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونيسكو، مثل ((تراث شجرة النخيل))، حيث إنها من بين المفردات والعناصر، التي اخترنا الإضاءة عليها، إذ سجل ملف النخلة في القائمة في ديسمبر من عام 2019، مجسدة ما يرتبط بها من معارف ومهارات وتقاليد وعادات، خاصة أنها بطبيعتها جزء من تراث عربي مشترك.

وتمثل النخلة رمزاً وطنياً ثقافياً لأهل الإمارات، والخليج العربي، فلولاها لما تمكنوا من التكيف مع بيئتهم الصحراوية على مدى آلاف السنين، حيث أمدتهم بالغذاء وسبل الحياة وربطتهم بالأرض، وفي ظلالها جلسوا، ومن جذوعها بنوا أعمدة لبيوتهم، ومنها صنعوا ألعابهم وأدواتهم، فكانت جزءاً حياً من تراثهم وتقاليدهم، وقد شغلت حيزاً كبيراً من ذاكرتهم الجمعية المشتركة، فتغزل بها شعراؤهم، وصوروها بأبهى الصور الفنية، وتناولتها الأمثال الشعبية الإماراتية والعربية، وتم تصويرها على عدد كبير من الأختام المكتشفة في منطقة الخليج العربي، التي تعود إلى حضارتي دلمون وماجان.

وعلى امتداد العقود، شكلت النخلة رمزاً لهوية مجتمعية، تمحورت حولها كثير من قيم الثقافة الإماراتية والعربية، فرسخت في الذاكرة الشعرية عنواناً للكرم والعطاء المتجدد وللشموخ والأصالة، كما انتفع المجتمع الإماراتي من خيراتها.

أهمية ثقافية

واستخدم أهل المكان جذوع النخيل وسعفها للبناء، كما استعملوا خوصها وليفها، لصنع العديد من مستلزمات حياتهم، فأوجدوا صناعات يدوية حرفية، ومهناً متنوعة، تمحورت حول شجرة النخيل، مؤكدة أهميتها الحياتية والثقافية.

وقد صنع الإماراتيون من خوص النخيل الحصر والسراريد والقفف و((الجفران))، لحفظ الأطعمة والملابس، أما ليف النخلة فاستعمل في صناعة شباك الصيد، وشيدت المنازل القديمة من جريدها وجذوعها، ومن بين الصناعات والاستخدامات الأخرى: الخوص، المهافي، المشاب، الميزان، المنز، السفافة، المكب، بناء العريش والمباخر والدخون والطيب والشاشة، (وهي سفينة صغيرة على شكل قارب).

ومن النخيل أيضاً صنعت ألعاب الأطفال، ومنها: ((خيل يريد)) و((القرقعانة)) و((خوصة بوصة))، كما وظف أبناء المجتمع التمور في تركيب الكثير من العلاجات والأدوية الشعبية، وكذلك في تجبير الكسور، وتكحيل العيون المصابة بالرمد، وغير ذلك الكثير.

واعترافاً بمكانة النخلة ورمزيتها، اهتمت الفنون الحديثة والمعاصرة، نحتاً وعمارة، بها كموضوعات لأعمال فنية وإنسانية، واستلهم من شكلها أبرز أيقونات دبي المعمارية، مثل نخلة جبل علي، ونخلة جميرا.

فوائد غذائية

وارتبطت تمور النخيل، بأبرز العادات العربية القديمة أيام شهر رمضان، إذ يجري تناولها لبدء الإفطار بفضل فوائدها الصحية، وغناها بعناصر وفيتامينات ومعادن عديدة، مثل: البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم، وهي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على سكريات نباتية، كما تحفز الجهاز الهضمي لاحتوائها على ألياف غذائية، وتوفر العديد من مضادات الأكسدة، ما يحمي من الأمراض المزمنة، ويحسن نشاط الدماغ، وغيره، كما يحتوي التمر على السكر، وهو مصدر طبيعي للفركتوز، حيث تفيد الدراسات أن كل تمرة تحتوي تقريباً على 66 سعرة حرارية، وحوالي 16 غراماً من السكريات.