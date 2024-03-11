«كسر الصيام».. عادة أصيلة أبطالها الأطفال

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للتواصل الاجتماعي وتعزيز روح المحبة والتضامن، ويتمتع الأطفال في الإمارات بروح المشاركة والعطاء في هذا الشهر، حيث يشاركون في فعاليات ((كسر الصيام)) التي تعكس قيم التراحم والتعاون، وقدرتهم على تجاوز التحديات وتعزيز الروابط الاجتماعية.

تقول المواطنة عائشة الشحي، إن عادة ((كسر الصيام)) جزء مهم من الهوية الثقافية الإماراتية، وتعكس قيم العطاء والتواصل والترابط الاجتماعي، التي تظهر تراثنا الغني، حيث يحرص الأطفال مدفوعين بفرحة كبيرة على توزيع التمر والعصائر والمياه قبيل أذان المغرب على السائقين خلال توقفهم على تقاطعات الإشارات المرورية.

وتضيف أن الاجتماع والتواصل لـ((كسر الصيام)) يعتبر عادة إماراتية فريدة أبطالها الأطفال، تجمع الناس وتعزز الروابط الاجتماعية والعائلية، وتعكس قيم التراحم والضيافة التي تشتهر بها الدولة.

وخلال عملها في الميدان التربوي وتعاملها مع عدد كبير من الأطفال، ترى عائشة الشحي أن التطوع لهذه الفئة تحديداً ينشط بقوة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحث الأسرة والكوادر التعليمية الأطفال على الاستمرار في إحياء عادات وتقاليد إماراتية قديمة، من خلال المشاركة في توزيع وجبات الإفطار والمشروبات على المصلين والصائمين في المساجد والمراكز الاجتماعية، والمساهمة في إعداد الطعام وتنظيم الأماكن، ومساعدة الكبار في تقديم الخدمات للمجتمع، من خلال مشاركتهم الفاعلة التي تعزز روح الألفة والترابط بين أفراد المجتمع.

وتؤكد أن أطفال الإمارات يتميزون بروح الضيافة والتكافل الاجتماعي، حيث يقومون بدعوة جيرانهم وأصدقائهم المسلمين وغير المسلمين للمشاركة في وجبات الإفطار، ويقدمونها بكل حب وسعادة، ويخلقون جواً من البهجة والترحيب في منازلهم، كما أن هؤلاء الأطفال يحرصون على المشاركة في الأنشطة الخيرية المختلفة التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية في شهر رمضان، وتعتبر هذه من العادات التي ينتظرها الأطفال حيث يسعون لجعل شهر رمضان مميزاً للجميع ويعملون على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الآخرين.

وتضيف: يتمتع أطفالنا بوعي بيئي وحس ومسؤولية تجاه الموارد الطبيعية في شهر رمضان، ويتعاونون مع المؤسسات للتشجيع على استدامة الموارد وتقليل الهدر الغذائي، وينخرطون في أعمال التطوع المختلفة مع هيئة الهلال الأحمر وغيرها من الهيئات والمؤسسات.