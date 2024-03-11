«دار البر» تفرّج كربة 36 سجيناً على ذمة قضايا مالية

سلَّمت جمعية دار البر مليوناً و350 ألفاً و858 درهماً، في إطار مبادرتها المتواصلة على مدار الأعوام الماضية (كربة سجين)، بهدف إخلاء سبيل 36 سجيناً، على ذمة قضايا مالية ومديونية، من شريحة ((الغارمين))، من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

حضر تسليم قيمة المبلغ، يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، والعقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان.

وبيَّن الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن الجمعية نفذت المبادرة الخيرية المُجتمعية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مُمثلةً في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، مُعرباً عن بالغ الشكر والتقدير لتعاون وجهود شرطة الإمارة، في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، إنسانياً واجتماعياً، وإنجاحها عبر تفريج كربة السُجناء المدينين وعائلاتهم، وإعادة لم شملهم وقضاء الشهر الفضيل معاً.

وأشار يوسف اليتيم إلى دعم الجمعية الموصول لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، من المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، من جنسيات عديدة، ضمن مبادرة ((كربة سجين))، التي أطلقتها ((دار البر)) في الأعوام الماضية.

وأوضح يوسف اليتيم أن المبادرة تأتي قبل شهر رمضان تحديداً، بغرض إنهاء معاناة السجناء وأسرهم، وإعادة جمع شملهم في الشهر المُبارك، وغمر قلوبهم بالسعادة والرضا، وإدخال البهجة والسرور بيوتهم، وتعزيز التكافل المُجتمعي والتعاضد الشعبي والوطني، وترسيخ مفهوم وواقع ((وطن السعادة))، ترجمةً لسياسة الدولة ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بنشر ((السعادة)) بين جميع شرائح المجتمع.

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