5 إجراءات لتسهيل امتحانات الطلبة في رمضان

تشهد العديد من المدارس استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة في شهر رمضان المبارك، وتسعى هذه المدارس لتأهيل الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتفوق في الامتحانات، وتعتمد تلك المدارس على مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات لضمان تأهيل الطلاب للامتحانات في شهر رمضان وتحقيق أداء ممتاز.

وأفادت إدارات مدرسية بأنها تتبع 5 إجراءات خلال فترة الامتحانات لضمان عبور الطالب لها من دون أي تحديات، وتتضمن أولاً تنظيم جداول زمنية ملائمة للامتحانات، وثانياً تعديل مواعيد الدروس لتتناسب مع الظروف الخاصة للطلاب الصائمين، وثالثاً توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات بتعليق الأنشطة الرياضية والبدنية، ورابعاً تقديم برامج تقوية ومراجعات مكثفة لمساعدتهم في التحضير الجيد، سواء من خلال الحضور الواقعي أو من خلال خيار التعلم عن بعد، وذلك عقب صلاة التراويح، وخامساً دعم الطلاب على الصعيد النفسي والمعنوي.

تخطيط وتنظيم

ونصحت الإدارات المدرسية الطلبة أن يؤدوا دوراً حاسماً في تأهيل أنفسهم للامتحانات في شهر رمضان، من خلال التخطيط والتنظيم والاهتمام بالصحة والاستفادة من الوقت المناسب للدراسة، كما ينصحون بالتعاون والتواصل مع زملائهم واستغلال الفرصة لطرح الأسئلة والحصول على التوجيه اللازم.

التقوية والمراجعة

واعتبر حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية فرع دبي بنين، أن برامج التقوية والمراجعات المكثفة من خلال المنصات التعليمية المهمة مثل منصة ألف، إضافة إلى مراجعة هيكليات الامتحانات لكل مادة، تكرس أدوات فعالة في توفير الدعم والإرشاد الأكاديمي للطلاب ومساعدتهم في التحضير الجيد للامتحانات، لذلك نحرص على تقديم هذه البرامج كجزء من استعداداتنا للامتحانات، بهدف تعزيز المفاهيم الدراسية، وتحسين مستوى الفهم والمعرفة لدى الطلاب.

وأوضح أن هذه الفترة تعقد فيها المراجعات المكثفة التي تعتبر فرصة للطلاب لاستعراض المواد الدراسية وتكرار الأفكار والمفاهيم الأساسية، ويتم من خلالها توجيه الطلاب وتوضيح النقاط المهمة أثناء الدراسة وأثناء الامتحانات، وكذلك تقديم الإرشادات والاستراتيجيات الفعالة للتحضير للامتحانات.

الدعم النفسي

وأكدت المستشارة النفسية والتربوية الدكتورة ميساء عبدالله أهمية تعاون النظام التعليمي والأسرة معاً لتقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك لمساعدة الطلاب على الشعور بالاستقرار والثقة في قدراتهم، وبالتالي تعزيز فرص نجاحهم في الامتحانات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

الدعم الأكاديمي

ولفتت إلى أن دور المدرسة يتمثل في تقديم الدعم النفسي للطلبة لمساعدتهم في التعامل مع ضغوط الدراسة وتحقيق أداء متميز، وذلك من خلال طمأنة الطلبة وتقديم دعم نفسي متخصص للطلاب بهدف تعزيز صحتهم النفسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتوفير الدعم الأكاديمي اللازم لإزاحة القلق والخوف عن صدورهم.

دور الأسرة

وقالت إن دور الأسرة في دعم الطلاب لا يقل أهمية عن دور المدرسة، بل يعتبر الدعم الأسري عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتحفيزهم لتحقيق النجاح الأكاديمي، إذ تتمثل مسؤولية الأسرة في توفير بيئة داعمة ومحفزة في المنزل، من خلال تقديم الدعم العاطفي والتشجيع المستمر، ويمكن للأسرة أن تقدم المساعدة في تنظيم الوقت وإنشاء جداول الدراسة، وتوفير المساحة الملائمة للطلاب للتركيز والمذاكرة.

توفير بيئة مناسبة

وقال جيمس ماكدونالد، مدير مدرسة ويس جرين الدولية: بعد التدقيق في احتياجات كل من الطلبة وأولياء الأمور والهيئة التدريسية، عدلنا الساعات الدراسية خلال شهر رمضان المبارك، التي ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ونهدف من خلال هذا التغيير إلى التخفيف عن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أثناء فترة الصيام، مع ضمان الالتزام بساعات التعليم الأساسية.

وأضاف أنه تم وضع العديد من التدابير لضمان استيفاء متطلبات المنهاج بالرغم من تقليل الساعات الدراسية، حيث عملنا على تقليل مدة الاستراحة والساعات الصفية.

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